Открытие детского сада в Юрьевце из-за суда перенесли на 2020 год

Родители микрорайона Юрьевец негодуют: новый детский сад построили, но никак не могут открыть. Чиновники продолжают кормить людей «завтраками», а застройщик упорно отказывается вводить объект в эксплуатацию. Тем временем в Юрьевце у многих не по одному ребенку. И если кому-то удалось определить старших в местный садик, с другими малышами родителям приходиться сидеть дома либо возить за десятки километров.

— У нас двое детей. Старшей дали место в старом садике в Юрьевце. А младшего, ему почти 3 года, приходится возить к парку 850-летия. Это очень далеко. Это очень неудобно. Особенно утром, когда автобус переполнен, — жалуется жительница Юрьевца Ольга. — То есть мне его нужно туда увезти. В таком же душном тесном автобусе привезти. Он один оттуда ходит, одна 20-ка. Мы очень ждём этот сад. Для нас это единственный выход!

Сейчас новый садик в Юрьвце на замке. Двери опечатаны. Но помещения полностью готовы принять детей, даже установлена мебель. В этом «Призыв» убедился лично ещё в апреле этого года. Детскому саду даже присвоен номер — 11, рассчитан он на 190 мест.

Новому детскому саду даже присвоен номер — 11.

В мэрии также рапортуют: садик готов, оборудован по всем требованиям СаНпиНа. И кому он достанется – застройщику или городу сейчас решает арбитражный суд. Чиновники считают, что «ВТУС» намерено затягивает судебный процесс. Но переговоры с застройщиком не прекращаются.

— В виду того, что компания-застройщик предлагает различные способы решения данного вопроса, на который муниципалитет не может пойти, потому что в последующем возможно будет нарушение прав в том числе жителей микрорайона, — говорит Екатерина Кандаурова, заместитель начальника управления земельными ресурсами администрации г.Владимира. – Поэтому те мировые соглашения администрация отклоняет, предлагает свои условия мирового соглашения, но данные условия не устраивают компанию-застройщика. И ввиду того, что мы не можем прийти к конечному результату и решить эту проблему, администрация города направила исковое заявление в областной арбитражный суд, чтобы нас рассудили. А судимся мы второй год.

В мэрии надеются, что суд встанет на сторону города. Власти считают свои требования по отношению к застройщику обоснованными. И «ВТУСу» придётся-таки отдать садик. При хорошем стечении обстоятельств это должно произойти до Нового года, говорят в мэрии. Если же брать в расчёт процедуры обжалования, то крайний срок сдачи дошкольного учреждения – весна 2020 года.

— Если компания-застройщик после вступления судебного акта, будет продолжать уклоняться от решения суда, то в соответствии с действующим законодательством судебное решение будет передано в службу судебных приставов. Чтобы были приняты все исчерпывающие меры к понуждению застройщика к исполнению решения суда, — предупреждают в мэрии.

Сейчас в электронной очереди в детские сады Владимира стоят более 600 детей.

Эти цифры озвучила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева. В следующем году в городе планируется строительство сразу трех дошкольных учреждений: двух по 50 мест и одного на 115 мест. Они появятся в рамках федерального финансирования по нацпрограмме. Проблем с их сдачей быть не должно. За судьбой садика в Юрьевце в департаменте следят пристально, но помочь ничем не могут.

— Юрьевецкий детский сад имеют такую очень сложную юридическую историю. Эта история города Владимира и застройщика. Мы в департаменте думали, что его должны были открыть ещё в прошлом году, — поясняет Ольга Беляева. — Но история затягивается. Все в ожидании находимся, в тревожном. Юрьевец, это тот микрорайон в котором нужен детский сад. Там будет строится по плану ещё один детский сад в 2021 году.

Ранее «Призыв» сообщал, что думает глава администрации города Владимира о сдаче нового садика в Юрьевце. Следующее судебное заседание по судьбе дошкольного учреждения пройдет 30 октября.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»