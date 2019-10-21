Осужденный не подтвердил информацию о побоях

Прокуратура Владимирской области озвучила первые итоги проверки, проведенной в исправительной колонии строгого режима № 7 в поселке Пакино Ковровского района. По сообщению правозащитника Бориса Ушакова, там избили осужденного. После случившегося он якобы объявил голодовку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, во время беседы с представителями надзорного ведомства осужденный отрицал применение к нему физического воздействия и психологического насилия.

Жалоб и заявлений от него якобы также не поступало.

Между тем проверка продолжается. Организовано дополнительное медицинское освидетельствование осужденного, проводится опрос персонала и руководства учреждения, изучается медицинская и прочая документация.

Ранее «Призыв» сообщал, что проверку по жалобе об избиении осужденного начали следственные органы СУ СКР по Владимирской области. Историей с возможным издевательством занимается и уполномоченная по правам человека по Владимирской области Людмила Романова.

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru