Осторожно, мошенники! Новые способы развода на деньги

Современные мошенники убедительны, настойчивы, легко играют на нашей доверчивости, мечтах и страхах. Они пользуются гаджетами, программами-шпионами, взламывают аккаунты в социальных сетях, для них нет ничего святого. Мы расспросили правоохранительные органы и владимирцев о случаях мошенничества. Как не попасться на уловки обманщиков и не дать развести себя на деньги?

Вам звонит сотрудник банка!

Сейчас в России бум банковского мошенничества. Аферисты выдают себя за сотрудников банков, за службу безопасности. Они звонят с номеров банка (с помощью специальных программ любой номер телефона меняется на нужный), владеют профессиональным сленгом, знают ваши личные данные (ФИО, иногда и номер карты, и паспортные данные, и даже сумму по счетам).

В звонке речь может идти о несанкционированной попытке снять/перевести деньги, о слиянии банков и переводе счета, о блокировке счета, о переводе денег по ошибке.

Мошенники запугивают, давят на то, что времени мало и надо действовать быстро.

Еще вариант: вам звонят, что накопилось много бонусов по карте, вам готовы перевести их в деньги, сообщите номер карты и т.д.

Мошенники, чтобы остановить якобы подозрительную операцию, могут предложить установить программу удаленного управления TeamViewer. Но программа позволяет мошеннику подключиться к вашему смартфону и совершить любую операцию от вашего лица. Вы также можете получить СМС об опросе или лотерее, нажав ссылку, попадаете на фишинговый сайт, где воруется ваша личная информация (номера карт, пароли, ключи).

Правила безопасности:

Никогда и никому не сообщайте коды из СМС, ПИН код, CVV-код, не светите номер карты.

Работник банка никогда не попросит у вас секретные данные карты или Интернет-банка.

Не сообщайте, какой операционной системой на телефоне пользуетесь (Android или IOS).

Не сообщайте, какой операционной системой на телефоне пользуетесь (Android или IOS). Не переходите по незнакомым ссылкам. Если нужно перезвонить в банк, наберите вручную номер на смартфоне или перезвоните в банк с городского телефона (номер указан на карте).

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее в руки официантов и продавцов. Установите подтверждение всех операций по карте ПИН-кодом.

Любовь нечаянно нагрянет

Еще один вид мошенничества — Интернет-знакомства. Каждая женщина, сколько бы ей лет ни было в паспорте, мечтает о большой и светлой любви. А если предыдущие отношения закончились разводом и крахом, то в новых отношениях хочется забыть обо всем плохом. При этом часто женщины забывают и об элементарной безопасности.

Самый «безобидный» вид мошенничества: дама знакомится с мужчиной, завязывается виртуальный роман. Через какое-то время мужчина жаждет вручить подарок (ноутбук, телевизор, да даже стиральную или посудомоечную машину – у всех мечты разные).

На номер телефона дамы поступает СМС, нужно оплатить курьерские услуги (3000-4000 рублей). После перечисления денег, дама не дожидается ни посылки, ни продолжения романа.

А есть те, кто виртуальный роман переносит в мир реальный. Знакомится, ухаживает, втирается в доверие, иногда даже переезжает к жертве домой. А потом предлагает поучаствовать в совместном бизнесе. И женщина добровольно отдает деньги на бизнес.

Еще вариант – срочно нужно деньги на лечение брата/мамы/отца или кредит на бизнес.

Жительница Владимира Екатерина Иванова (по просьбе пострадавшей имя и фамилия изменены) вспоминает с горечью о своем неудачном Интернет-знакомстве:

— Расставшись с мужем, который ушел к другой, я разместила объявление на сайте знакомств. Иван мне написал первый, пообщались по телефону, договорились о свидании. Понравились друг другу. Стали встречаться. Он хорошо относился к моему 10-летнему сыну, много с ним общался, говорил ему правильные вещи. Мы ездили в Москву на выставки и в театр. Иван переехал жить ко мне, помогал по дому, с сыном. Месяца через 3 предложил вложиться в бизнес. В итоге я осталась без 200 000 руб. и своего «возлюбленного». Уже потом я нашла в Интернете его фотографию, информацию о том, что он мошенник. Я написала заявление в полицию, его задержали в другой области, как оказалось, пострадавших уже 15 человек по России. Ведется следствие, а я уже никому не верю.

Правила безопасности:

Доверяй, но проверяй. Если под каким-то предлогом у вас просят денег, стоит задуматься, а такая уж ли большая любовь возникла в вашей жизни.

Оконные и газовые мошенники

Мне регулярно на домашний городской телефон поступают звонки, якобы от завода-изготовителя моих пластиковых окон о бесплатной профилактике, а также о том, что у окон закончился срок эксплуатации или о больших скидках по установке окна. Но я-то знаю, что срок эксплуатации пластиковых окон – лет 30, как минимум, и 60 лет, как максимум. А в бесплатные услуги не верю принципиально.

А вот владимирец Сергей Азаров чуть не пострадал от действий оконных мошенников:

— Предложили профилактику бесплатно, я согласился. Окна мои просмотрели, чего-то смазали, но начали запугивать жену, что окно вывалится, нужен ремонт, замена уплотнителя. Уплотнитель стоит рублей 300, а его чуть ли не за 5 000 руб. пытались втюхивать. Жене насчитали 7 000 руб. за окно. И она уже готова была выложить деньги, но тут я пришел с работы раньше времени и выгнал афериста.

А теща как-то договорилась на установку окна с большими скидками. Хорошо, что мы пришли внезапно в гости. И замерщика развернули. По договору аванс (5 000 руб.) не возвращался, все это было прописано мелким шрифтом.

А еще лжегазовщики запугивают стариков, что без счетчика газа будет огромный штраф от государства, что сейчас в доме утечка газа, срочно нужно ставить оборудование. К сожалению, сколько бы я не предупреждала тетушку о таком мошенничестве, она приобрела газовый счетчик за 8 000 руб. Стоит ли говорить, что легализовать его в дальнейшем для расчетов оплаты не удалось.

Правила безопасности:

Не ведитесь на бесплатные услуги и скидки, не поддавайтесь панике, если вам грозят штрафом и прочими санкциями. Звоните в управляющую компанию, газовую службу, узнавайте о всех действующих предложениях.

Стариков обмануть легче

Люди пожилого возраста – самые уязвимые для мошенников. Они доверчивы, как дети. Слышат «волшебные слова»: соцзащита, пенсионный фонд, бесплатная помощь, скидки пенсионерам, штраф, государство, помощь детям войны, помощник депутата, — и открывают двери, впускают мошенников домой. А там начинается представление: либо один отвлекает, второй ищет ценности и деньги, либо продают копеечные бады и приборы от ста болезней за тысячи рублей, либо меняют старые деньги на новые, подсовывая нарисованные деньги.

Вот еще история. Во Владимире недавно продавали литр мед за 2 500 — 3 500 рублей. Не все люди преклонного возраста ориентируется в ценах. Причем жертв называют по имени, мол, мы ваши соседи, к нам родственники приехали, излишки продаем В итоге не всегда мед является медом, а стоимость литра на рынке варьируется от 800 — 1 000 руб.

Косметика одной скандально известно торговой марки (не будем ее называть) до сих пор у многих на слуху: женщин приглашали на бесплатные косметические услуги, в итоге жертвы домой уходили с наборами, взятыми в кредит на суммы от 60 000 до 100 000 рублей.

И сегодня во Владимире периодически идут обзвоны, мошенники приглашают на презентации лучшей в мире посуды «третьего поколения» (за 40 000 – 50 000 руб.), чудодейственных овечьих одеял и подушек (за 60 000 – 80 000 руб.), которые излечивают от всех болезней, на открытие массажных центров, центров здоровья.

Правила безопасности: Держите на контроле своих пожилых родственников, ведите с ними разъяснительные беседы.

Будьте осторожны со звонками

— Ваш сын сбил человека! Ваш сын покинул место аварии, ему грозит срок, – такие звонки введут в ступор любого, особенно если поступят рано утром, когда человек спросонья еще ничего не понимает.

И люди кидаются переводить срочно деньги, чтобы дело замяли, чтобы вытащить любимое чадо. Как нам сообщили в правоохранительных органах, были такие случаи: один мужчина перевел деньги, а сын в это время спал в соседней комнате и ни в каких авариях не участвовал. А другой мужчина перевел деньги за сына, который якобы сбил человека, но самое интересное, что у мужчины этого вообще детей не было. Вот что значит – поддался панике.

Часто поступают звонки с незнакомых номеров (в народе их называют «еврейским звонками»), они быстро сбрасываются.

Когда вы перезваниваете, списываются средства с вашего баланса.

Когда купил воздух!

Сайты продаж тоже несут в себе угрозу. Чаще всего мошенничество проходит с одеждой, аппаратурой, мобильными телефонами. Покупателя просят внести предоплату, оплатить доставку транспортной компанией, в итоге человек остается ни с чем.

Если вы продаете товар, стоит также насторожиться, если покупатель настаивает на оплате, предоплате по банковской карте. Причем мошенники просят номер карты, секретные данные с ее обратной стороны, срок действия, коды из приходящих из банка СМС для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг. Конечно, все это должно насторожить.

Снимаете квартиру – поверяйте документы на недвижимость, заключайте официальный договор найма. Покупаете машину – доверьте осмотр профессионалам, проверяйте регистрационные документы в ГИБДД, не приобретайте машину по доверенности.

Правила безопасности: Будьте бдительны! Не паникуйте, проверяйте и перепроверяйте информацию.

Не так давно «Призыв» писал, что только в этом году жители Владимирской области отдали мошенникам около 20 миллионов рублей. Причем полиция смогла раскрыть не более четверти совершенных преступлений.

Елена Середина

Верхнее фото: solreg.ru