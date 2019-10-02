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Особенности охоты за санаторными картами: новые подробности

Разъяснения официальных структур

Поедет ли Вася на курорт лечить органы движения? Может ли обычный человек получить бесплатную путёвку. Этой теме была посвящена прошлая передача «Бредешок». На основании откликов зрителей и официальных ответов компетентных структур автор Николай Лившиц подготовил новый выпуск. Для большей ясности.

Тайминг программы:

00.00 — 01.00  — Разноречивые сведения о доступности санаторно-курортных карт. Одни говорят, что добыть их трудно, другие это опровергают.

01.00 – 01.38 – Что ответил департамент здравоохранения по санаторно-курортному обеспечению жителей области.

01.38 – 02.42 – Ответ Федеральной службы социального страхования: кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное обеспечение.

02.42 – 03.19 – Вася с бревном не попал в число льготников. За него платит Фонд ОМС.

03.19 – 05.25 – Сколько санаторно-курортных карт получает область. Сколько путёвок получают жители Владимира и районов.

05.25 – 06.37 – Сколько льготников могут претендовать на одну путёвку (грубый подсчёт)

06.37 – 07.29 – Сколько стоят в очереди чернобыльцы. Загадка Васи с бревном.

07.29 – 08.00 – Алгоритм получения санаторно-курортных карт. Удачи!

Фото: kurorty.kz

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