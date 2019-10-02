Особенности охоты за санаторными картами: новые подробности

Поедет ли Вася на курорт лечить органы движения? Может ли обычный человек получить бесплатную путёвку. Этой теме была посвящена прошлая передача «Бредешок». На основании откликов зрителей и официальных ответов компетентных структур автор Николай Лившиц подготовил новый выпуск. Для большей ясности.

Тайминг программы:

00.00 — 01.00 — Разноречивые сведения о доступности санаторно-курортных карт. Одни говорят, что добыть их трудно, другие это опровергают.

01.00 – 01.38 – Что ответил департамент здравоохранения по санаторно-курортному обеспечению жителей области.

01.38 – 02.42 – Ответ Федеральной службы социального страхования: кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное обеспечение.

02.42 – 03.19 – Вася с бревном не попал в число льготников. За него платит Фонд ОМС.

03.19 – 05.25 – Сколько санаторно-курортных карт получает область. Сколько путёвок получают жители Владимира и районов.

05.25 – 06.37 – Сколько льготников могут претендовать на одну путёвку (грубый подсчёт)

06.37 – 07.29 – Сколько стоят в очереди чернобыльцы. Загадка Васи с бревном.

07.29 – 08.00 – Алгоритм получения санаторно-курортных карт. Удачи!

Фото: kurorty.kz