Осенние каникулы для школьников: интересно и недорого

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Что предлагают школьникам
С 28 октября по 4 ноября для большинства школьников наступает счастливая пора осенних каникул. Как провести это время всей семьей весело, с пользой и ненапряжно для родительского кошелька? На помощь приходят бюджетные учреждения: библиотеки, станция юннатов «Патриарший сад», Дворец детско-юношеского творчества, планетарий и, конечно, общественная организация «Милосердие и порядок». Предлагаем познакомиться с программой их мероприятий во время осенних каникул и выбрать самое интересное для себя и своего ребенка.
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Фестиваль «Каникулы с книгой» 6+
Осенние каникулы будут веселыми и познавательными, если провести их в библиотеке.
Корпус на пр. Строителей, 23
28 октября
Викторины и загадки в течение всего дня 0+
10.00 — «Изобрети кино заново» 6+
11.00 — «Сам себе архитектор» 6+
29 октября
11.00 — мастер-класс по основам оригами 6+
14.00 — мастер-класс по созданию литературной открытки 6+
15.00 — интерактивное путешествие по лучшим детским театрам 6+
18.00 — концерт Андрея Кельина и друзей 16+
30 октября
Интеллектуальные настольные игры в течение всего дня 6+
10.00 — викторина по русским народным сказкам 6+
11.00 — познавательно-игровая программа по истории часов 6+
31 октября
10.00 — «Как рождается музыка» 6+
14.00 —игра-конкурс на основе классических детективных произведений 12+
17.00 – вечер-караоке 14+
1 ноября
11.00 — командная игра по литературе и географии «В мире приключений» 12+
14.00 — интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 14+
Корпус на ул. Мира, 51
27 октября
15.00 — «День оперы» 6+
28 октября
В течение всего дня: викторина по творчеству Кира Булычева в течение дня, раскраски-антистресс для детей и взрослых в течение дня, мастер-класс по рисованию мыльными пузырями в течение дня и выставка рукотворных книг в течение дня (6+).
29 октября
11.00 — мастер-класс по созданию книжных закладок и познавательно-игровой час по истории комиксов 6+
Настольные игры на иностранных языках и выставка рукотворных книг в течение дня 6+
30 октября
11.00 — мастер-класс по изготовлению осенней поделки 6+
12.00 – литературно-музыкальный час «Поэты и их музы» 12+
16.00 — настольные игры 6+
Выставка рукотворных книг в течение дня 6+
31 октября и 1 ноября
11.00 —познавательно-игровой час по истории комиксов 6+
16.00 — настольные игры 6+
Викторина по страноведению «Что вы знаете о традиционных осенних праздниках Великобритании?» и выставка рукотворных книг в течение дня 6+
Вход свободный
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Познавательные прогулки по «Патриаршему саду» 6+
Станция юных натуралистов «Патриарший сад» — одно из старейших учреждений системы дополнительного образования естественно-научной направленности в г. Владимире. Этот удивительный уголок природы, отданный в руки детей, — цветущий оазис среди городских построек, расположенный в самом сердце города, в ожерелье куполов Золотых ворот, Успенского, Дмитриевского соборов, Спасского и Георгиевского храмов, на месте бывшего Патриаршего сада, история которого начинается с XVI века. Современная история учреждения начинается с 1948 года, когда в городе состоялся Всесоюзный слёт юных садоводов-мичуринцев под ярким лозунгом «Украсим Родину садами».
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Дворец детско-юношеского творчества 6+
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Космические лекции-сеансы в планетарии 6+
Здесь в любую погоду можно полюбоваться звездным небом, узнать много интересного о нашей Галактике, о Солнце и звездах, о Луне и планетах Солнечной системы. Вас познакомят с наиболее яркими созвездиями осеннего неба и научат находить их на настоящем небе Земли. С 1 сентября в планетарии работает постоянно действующая выставка «Метеориты – гости из космоса». Здесь вы также можете увидеть макеты первых спутников Земли, глобус Луны, маятник Фуко, диораму запуска орбитального корабля-ракетоплана «Буран», попробовать космические леденцы и другую еду космонавтов. 1 ноября ко Дню народного единства приурочена бесплатная лекция-сеанс «Конец смутного времени. 1612 г.», которая состоится в 14.00.
Владимирский планетарий: ул. Б. Московская, 66а
Время работы: пн – пт с 9.00 до 17.00, сб. — с 10.00 до 14.00
Цена билета: детский – 80 руб., взрослый – 100 руб.
Для удобства посещения лекций смотрите расписание в афише или звоните по тел. 32-22-90.
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Кинотеатр "Милосердие и порядок"
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует ребятишек 2, 3 и 4 ноября отборной кинопрограммой. Расписание действительно все три дня:
10.30 — мультипликационный фильм «Спасатели» (6+).
13.30 — фантастический фильм «Мой друг Робот» (6+).
16.00 — классическое аниме «Унесенные призраками» (6+).
«Милосердие и порядок»: Владимир, ул. Добросельская, 2г
2, 3 и 4 ноября в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/detmobib
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