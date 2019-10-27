Осенние каникулы для школьников: интересно и недорого

Осенние каникулы будут веселыми и познавательными, если провести их в библиотеке.

Корпус на пр. Строителей, 23

28 октября

Викторины и загадки в течение всего дня 0+

10.00 — «Изобрети кино заново» 6+

11.00 — «Сам себе архитектор» 6+

29 октября

11.00 — мастер-класс по основам оригами 6+

14.00 — мастер-класс по созданию литературной открытки 6+

15.00 — интерактивное путешествие по лучшим детским театрам 6+

18.00 — концерт Андрея Кельина и друзей 16+

30 октября

Интеллектуальные настольные игры в течение всего дня 6+

10.00 — викторина по русским народным сказкам 6+

11.00 — познавательно-игровая программа по истории часов 6+

31 октября

10.00 — «Как рождается музыка» 6+

14.00 —игра-конкурс на основе классических детективных произведений 12+

17.00 – вечер-караоке 14+

1 ноября

11.00 — командная игра по литературе и географии «В мире приключений» 12+

14.00 — интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 14+

Корпус на ул. Мира, 51

27 октября

15.00 — «День оперы» 6+

28 октября

В течение всего дня: викторина по творчеству Кира Булычева в течение дня, раскраски-антистресс для детей и взрослых в течение дня, мастер-класс по рисованию мыльными пузырями в течение дня и выставка рукотворных книг в течение дня (6+).

29 октября

11.00 — мастер-класс по созданию книжных закладок и познавательно-игровой час по истории комиксов 6+

Настольные игры на иностранных языках и выставка рукотворных книг в течение дня 6+

30 октября

11.00 — мастер-класс по изготовлению осенней поделки 6+

12.00 – литературно-музыкальный час «Поэты и их музы» 12+

16.00 — настольные игры 6+

Выставка рукотворных книг в течение дня 6+

31 октября и 1 ноября

11.00 —познавательно-игровой час по истории комиксов 6+

16.00 — настольные игры 6+

Викторина по страноведению «Что вы знаете о традиционных осенних праздниках Великобритании?» и выставка рукотворных книг в течение дня 6+

Вход свободный