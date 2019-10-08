Орёл, дракон и львы поднимутся над крепостью у Коврова

Шелковый двухсторонний флаг с гербом князей Пожарских будет реять над новой крепостью в Ковровском районе. Крепость открыта в музее «Усадьба двух генералов» села Павловское два месяца назад. Двадцатиметровый флагшток под знамя устанавливают у восточной стены крепости. Там и можно будет сфотографироваться на фоне уникального стяга, на котором изображены орёл, дракон и львы.

Флаг сделан по спецзаказу в Москве. Размер — 2,2 на 1,5 метра.

Флаг не подоспел к открытию крепости, поскольку требовалось разобраться с нюансами родовой геральдики знаменитой фамилии. Село Павловское, где расположен этот музей, в средние века являлось одним из центров волости Пожар, по которой получили прозвание родоначальники князей Пожарских. Одним из представителей этого рода был князь Дмитрий Михайлович Пожарский — спаситель России в пору Великой Смуты. Род пресекся в середине 1680-х гг. с кончиной внука Дмитрия Михайловича. Поэтому в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи», который начал издаваться в конце XVIII века, герб Пожарских не попал.

Однако сохранилось изображение герба самого Дмитрия Михайловича Пожарского, которое относится к началу 1610-х гг. Этот герб был вырезан на личной печати лидера Второго земского ополчения. На изображении в щите представлен орел или коршун, клюющий мертвую голову. Щит держат два льва, над щитом — корона, а внизу печати извивается дракон. Вокруг изображения надпись: «Стольник и воевода князь Дмитрей Михайловичь Пожарской Стародубской».

Геральдические символы с печати князя Дмитрия Михайловича Пожарского и были взяты за основу для изготовления флага для крепости-острога.

В качестве фонового изображения был выбран красный цвет — именно таков был фон знамени известного воеводы во время его командования Вторым ополчением. Прорисовку флага выполнила заведующая «Усадьбой двух генералов», профессиональный художник Людмила Михайловна Ветрова под руководством директора Историко-краеведческого музея Ковровского района, кандидата исторических наук Эллы Владимировны Фроловой. Львов и дракона изобразили более детально и красочно, а вот корону, которая на печати выполнена весьма условно и особенности которой неясны, на флаге воспроизводить не стали.

Николай Фролов

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