Опасный поворот на Семязино закроют из-за аварийности

Левый поворот на аэропорт Семязино закроют в целях безопасности. С начала года на этом участке произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 человека, ещё 10 пострадали, уточняют в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Повернуть налево на трассе М-7 нельзя будет при движении из Москвы в сторону Владимира.

Схема дорожного движения изменится с 20 октября.

В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки и нанесут сплошную разметку. Чтобы попасть в аэропорт со стороны Москвы, водителям придется совершить разворот на ближайшем регулируемом перекрестке.

Федеральные дорожники ведут планомерную работу по отмене левых поворотов на трассе М-7. Водителей отправляют на новые развязки. Километраж лишний есть, зато маневры безопасные. Между тем жители населенных пунктов, расположенных на трассе, терпят неудобства.

Ранее «Призыв» сообщал, что федеральные дорожники открыли для пешеходов перекресток на М-7 «Волга» в районе поворота на Ставрово. По просьбам жителей трех деревень вернули «зебру».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»