ОКБ возобновила электронную запись по системе «врач-врач»

Врачи городских и районных больниц возобновили запись своих пациентов к узким специалистам Областной клинической больницы. Технический сбой в системе, из-за которого работа электронного сервиса была временно приостановлена, устранен. Запись к специалистам по системе «врач-врач» вновь работает для большинства региональных учреждений здравоохранения, уточняют в облздраве.

В перспективе к региональному сегменту Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будут также подключены Областной клинический онкологический диспансер, Собинская районная больница, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи, Патакинская областная туберкулёзная больница и Владимирский специализированный дом ребёнка/

Чиновники утверждают, что сбой в системе устранен.

—Во владимирском онкодиспансере процесс электронной записи работает с использованием альтернативного электронного сервиса, что не отменяет наших планов по интеграции этого учреждения в региональный сегмент ЕГИСЗ, – уточняет директор Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Иван Сметанин.

Ранее судогодский фермер Александр Малышенко отстоял в суде возможность записываться к специалистам Областной клинической больницы по системе «врач-врач». Право пациента восстановил Октябрьский районный суд Владимира. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: yugopolis.ru