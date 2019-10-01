Одинокий пенсионер: как получить помощь от государства

Сегодня в России отмечают День пожилого человека. Но праздник этот как-то радости не приносит. К сожалению, ситуации, когда люди остаются после выхода на пенсию один на один со всеми трудностями, встречаются повсеместно. И хорошо, если одинокий пенсионер в силах позаботиться о себе сам. Но годы идут, и по состоянию здоровья пожилой человек уже не может в полной мере себя обслуживать.

Если у него нет детей и других родственников, которые могут о нем позаботиться, рассчитывать он может только на помощь государства. Для этого достаточно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. На какую именно физическую помощь могут получить одиноко проживающие пенсионеры – разъяснили в Управлении социальной защиты по Владимирской области.