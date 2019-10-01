Одинокий пенсионер: как получить помощь от государства

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Соцработники разъясняют
Сегодня в России отмечают День пожилого человека. Но праздник этот как-то радости не приносит. К сожалению, ситуации, когда люди остаются после выхода на пенсию один на один со всеми трудностями, встречаются повсеместно. И хорошо, если одинокий пенсионер в силах позаботиться о себе сам. Но годы идут, и по состоянию здоровья пожилой человек уже не может в полной мере себя обслуживать.
Если у него нет детей и других родственников, которые могут о нем позаботиться, рассчитывать он может только на помощь государства. Для этого достаточно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. На какую именно физическую помощь могут получить одиноко проживающие пенсионеры – разъяснили в Управлении социальной защиты по Владимирской области.
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Кто считается одиноким пенсионером?
На законодательном уровне отдельно выделено понятие «одиноко проживающий пенсионер». К этой категории относится человек, достигший преклонного возраста, проживающий отдельно от родственников и нуждающийся в получении социальной поддержки. Следовательно, даже если у пенсионера есть родственники, но они проживают в другой стране или городе, он имеет право воспользоваться поддержкой государства.
То есть для отнесения к категории одиноко проживающего пенсионера, гражданин должен:
- получать пенсию от государства;
- проживать в одиночестве или с нетрудоспособным членом семьи;
- не состоять в зарегистрированных отношениях.
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Социальное обслуживание на дому
В 2019 году лица, достигшие пенсионного возраста, вправе получать от госучреждения следующие социально-бытовые услуги:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
д) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
е) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
ж) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
з) уборка жилых помещений.
Выполнением всех вышеперечисленных услуг занимается специальный социальный работник, который посещает пенсионера несколько раз в неделю.
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Стоимость социальных услуг на дому
Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно:
- если получатель соцуслуг является участником и инвалидом Великой Отечественной войны;
- если на дату обращения среднедушевой доход получателя соцуслуг был ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления соцуслуг.
Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг равна полуторной величине прожиточного минимума, установленного в регионе.
Прожиточный минимум для пенсионеров во Владимирской области составляет 9062 руб./мес. То есть предельная величина среднедушевого дохода = 9062 х 1,5 = 13593 руб.
Если доход пенсионера превышает такую-то сумму, размер ежемесячной платы за предоставление услуг на дому рассчитывается на основе установленных тарифов.
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Как это работает
И вот пример получения такой помощи. Валентина Павловна Новицкая – одиноко проживающая пенсионерка, родственники находятся в другом городе, ей 79 лет, пенсия маленькая. Бабушка живет в деревенском доме в Петушинском районе. Всю жизнь проработала в родной деревне в библиотеке при местном клубе. В населенном пункте нет магазинов (только летом иногда приезжает автолавка), сюда не ходит общественный транспорт, нет аптеки.
Женщина заключила договор на бесплатное социальное обслуживание несколько лет назад. Соцработник навещает ее 2 раза в неделю, закупает и привозит необходимые продукты и товары по списку, лекарства, вывозит мусор. С уборкой и приготовлением пищи Валентина Павловна справляется сама. Соцработником она очень довольна. Женщина, которая к ней приезжает, аккуратная, приветливая, исполнительная, душевная.
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Социальное обслуживание в стационаре
Во многих случаях лучшим выходом для человека, который не имеет родственников или не может самостоятельно ухаживать за собой на склоне лет, становится проживание в доме престарелых. Там работают квалифицированные сиделки и медработники, которые обеспечивают достойные условия и уход для пожилого человека.
К тому же в таком заведении у него будет возможность общаться, проводить время с другими людьми своего возраста.
Основанием для помещения пожилого человека в дом престарелых является обращение его или его законного представителя.
Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания.
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Стоимость социальных услуг в стационаре
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме рассчитывается на основе тарифов, при этом не может превышать 75% среднедушевого дохода (3/4 пенсии) получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с законом. Оплата социальных услуг производится в соответствии с заключенным договором.
Бесплатно социальные услуги в стационарной форме предоставляются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
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Приемная семья для одиноких пенсионеров
Совершеннолетний дееспособный гражданин может изъявить желание проживать с лицом, нуждающимся в социальной поддержке, и осуществлять за ним уход в соответствии с договором об организации приемной семьи для граждан пожилого возраста. Размер ежемесячного денежного вознаграждения помощнику составляет 7900 рублей, включая НДФЛ. Принципы формирования и расходования бюджета приемной семьи предусматриваются договором между помощником и подопечным.
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Основания для отказа в организации приемной семьи
- Близкие родственные связи между помощником и подопечным
- Наличие у помощника и членов его семьи, совместно с ним проживающих, или у подопечного хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения
- Отсутствие письменного согласия всех совершеннолетних совместно проживающих с помощником членов семьи на проживание в семье подопечного
- Недостаточная площадь жилого помещения помощника и подопечного в расчете на каждого проживающего согласно учетной норме площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления
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Полезные контакты
- Единый социальный телефон — 36-28-33
- Управление социальной защиты населения по г. Владимиру: пр-кт Ленина, 53, 2-й этаж, тел. (4922) 34-35-37, 54-55-73
- Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения: Перекопский городок, 18, тел. (4922) 42-44-08
- Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району: пр-кт Ленина, 53, тел. (4922) 54-46-30
- Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району: ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. (4922) 35-33-44
- Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району: ул. Юбилейная, 44, тел. (4922) 21-00-21
Татьяна Лысова
Заглавное фото: sonnenhotels.de
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