Очередь из инвесторов выстроилась к комбинату «Тепличный»

Владимирский госкомбинат «Тепличный» вышел из кризиса и стал продавать цветы, помидоры и огурцы с прибылью. И его тут же решили продать частникам. Областные власти даже нашли семерых инвесторов. Инвентаризация на предприятии уже пройдена. Все сотрудники знают о готовящихся переменах. В администрации области уверяют, что существенных перемен с приходом инвестора не будет. По крайней мере, сокращениями производства и персонала не грозят.

Максим Брусенцов, врио заместителя губернатора Владимирской области:

В этом году предприятие погасило все кредиты, будет прибыль в размере 28 миллионов рублей. Это хороший результат.

Это сделано для активизации производственных процессов. Никаких инвестиционных затрат не произведено. Менеджмент предприятия по-другому стал смотреть.

Самое главное — люди работают. Зарплата растет. Подготовлен глубочайший финансовый анализ. Со следующей недели с потенциальными инвесторами, а их в очереди семеро, будем обсуждать детали входа.

Сейчас это ГУП «Тепличный», к февралю будем по плану приватизации акционировать.

Если у кого есть связи или знакомые, кто любит «Тепличный», мы готовы рассматривать партнерство. Самое главное, что теперь он из бюджета денег не просит.



Такое предложение чиновник озвучил на совещании по итогам работы агропромышленного комплекса с участием руководителей сельхозпредприятий. Оно вызвало улыбку и недоумение среди присутствующих. Вряд ли кто из местных сможет составить конкуренцию инвесторам, которые уже выстроились в очередь.

Урожай комбината «Тепличного» в 2019 году составит 8 тысяч тонн.

Как сообщал «Призыв» ранее, комбинат «Тепличный» начал выращивать больше корнишонов, зелени, а также баклажанов и перцев. В этом году предприятие увеличило число розничных точек, стало поставлять продукцию в крупные сетевые магазины.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»