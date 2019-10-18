Общественники проверили качество топлива на АЗС Владимира

Общественники проверили АЗС в черте Владимира. В поле зрения специалистов проекта «Трасса. Контроль качества» попали пять заправок. Работают они как под региональными, так и под федеральными брендами. И как сообщили «Призыву» ревизоры, на одной из пяти АЗС торгуют левым топливом. Причем проблемы не только с бензином, но и с дизелем.

— Наши результаты показали, что одна из заправок, на которых нам сегодня удалось побывать, торгует левым топливом. Я думаю, они его бодяжат. Чтобы было понимание, по сере превышение нормы сразу в 500 раз, по октановому числу на 30%, — рассказал «Призыву» один из руководителей проекта «Трасса. Контроль качества» Сергей Федяев, — Что самое интересное, ранее мы уже проверяли эту АЗС, и тогда тоже были проблемы. В лучшую сторону ничего не изменилось.

По словам Сергея Федяева, сейчас общественники не будут раскрывать название проштрафившейся АЗС. Общественники готовят документы в Росстандарт. Федеральное агентство должно будет организовать свою проверку. Если результаты окажутся столь же неутешительными, владимирским автолюбителям официально объявят, куда не стоит заезжать.

Результаты проверки озвучат после подтверждения Росстандарта.

— Все остальные заправки, а это 4 из 5, которые мы проверили, оказались в порядке. К ним нет претензий ни по качеству бензина, ни по качеству дизеля. Получается 20% работают с нарушениями. А это большая цифра, — говорит Сергей Федяев, — У нас еще много работы, будет чем заняться и в следующем году.

Владимир стал финальным городом в списке. Проверяющие уже успели проехаться по АЗС во всех районах Владимирской области. Некачественный бензин есть в самых разных городах.

— Мы в рамках проекта целый год проверяли АЗС. В конце ноября будем подводить итоги, — рассказал «Призыву» руководитель проекта «Трасса. Контроль качества» Алексей Смирнов, — В Муроме одна заправка не прошла проверку. В Вязниках тоже одна, в Гороховце и Гусь-Хрустальном по одной. Я не скажу, что качество бензина стало лучше.

Что касается дизельного топлива, то здесь вопросов еще больше. По словам Алексея Смирнова, дистиллят хлынул в регион после того, как соседние области запретили его продавать. И это только часть проблем. Ранее «Призыв» сообщал, что каждая пятая заправка не доливает топливо.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»