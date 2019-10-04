Общественники обнаружили лишний пешеходный переход

Владимирские общественники совместно с ГИБДД провели ревизию пешеходных переходов города. Один, в районе магазинов «1001 мелочь» и «Пятерочка» на проспекте Ленина, им показался лишним. В 200 метрах есть безопасный регулируемый переход, где перед светофором останавливается весь поток транспорта. «Зебра» же на повороте на улицу Ставровскую предельно опасна. Ряды машин выезжают с новостроек налево, часто игнорируя пешеходов.

Сергей Федяев, руководитель Владимирского отделения общественной организации потребителей «Народный контроль»:

Здесь нужно предусмотреть дорожное ограждение, чтобы люди не прыгали. Здесь практически круглосуточно дежурят сотрудники ГАИ.

Проспект Ленина включен в план работ на 2020 год. Участки убитые, трещины, провал дорожного полотна.

Но нужна поправка, чтобы в техзадание была включена ликвидация этого пешеходного перехода и обустройство перехода выше.

Общественники с Госавтоинспекцией считают, что этот нерегулируемый переход можно убрать.

Тем более что он не обустроен по ГОСТу. Не хватает дублирующих знаков над проезжей частью, нет пешеходных заборчиков, разметка еле приметная. Какое-то время назад мэрия тоже озвучивала планы ликвидировать этот переход. Но тогда побоялись общественного возмущения. Все же эта «зебра» пользуется большой популярностью.

ГИБДД рекомендовала мэрии нанести термопластиковую разметку на всех переходах. Мэрия план Госавтоинспекции выполнила не полностью, ограничившись «зебрами» у школ и детсадов.

В этом году во Владимире с участием пешеходов произошло 97 ДТП, в которых 3 человека погибли и 96 ранены.

Как «Призыв» сообщал ранее, общественники с ГИБДД провели состояние дорог, на которых в следующем году запланирован ремонт. Есть идея подкорректировать список.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»