Обновленный автобусный маршрут № 56 дал сбой

Жители микрорайона Лунево во Владимире не дождались утреннего рейса автобусного маршрута № 56, который администрация ввела в начале этой недели. По словам подписчицы «Призыва» Ирины, два дня автобус приезжал четко по графику, а потом перестал. В мэрии о сбоях перевозчика знают и объясняют это объективными причинами.

— Перевозчик сообщил, что жители хотят изменить рейс на более раннее время, на 6.30 утра. Но мы не знаем пока, один это житель или их много. Мы ждем, когда они напишут обращения в администрацию Октябрьского района. Но завтра автобус возобновит работу в прежнем режиме, — говорит начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Загородным развивающимся микрорайонам не хватает маршрутов.

В Лунево ходит свой автобусный маршрут – № 13. Нареканий на его работу нет. Но утренних рейсов недостаточно. В микрорайон переселились многодетные семьи, которые бесплатно получили земельные участки от администрации. Частных домов появляется все больше, практически все жители ездят на работу в город. Режим работы у всех разный, поэтому важны именно утренние рейсы. Поэтому и решили продлить маршрут № 56, который обычно ходил до микрорайона Ладога.

Как «Призыв» сообщал ранее, автобусный маршрут № 55 продлили до микрорайонов Вилки и Злобино. Это единственный маршрут, который идет в такие населенные пункты, как Шепелево и Никулино. Правда, рейсов жителям не хватает, как утренних, так и вечерних.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»