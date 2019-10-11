Обманутая дольщица отсудила компенсацию у застройщика

Жительница Владимира благодаря вмешательству прокуратуры смогла отсудить у застройщика компенсацию за просрочку при сдаче дома. Женщина обратилась в надзорное ведомство, устав от пустых обещаний. В новое жилье были вложены все деньги, в том числе средства материнского капитала.

Согласно условиям договора долевого участия в строительстве, квартира должна была быть сдана не позднее 31 декабря 2018 года. На деле все оказалось иначе: ввод в эксплуатацию новостройки затянулся. При этом другого жилья у семьи, воспитывающей двоих несовершеннолетний детей, один из которых — ребенок-инвалид, не было.

Чтобы защитить права женщины, с иском в суд обратилась городская прокуратура.

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского района Владимира признал, что права семьи нарушены, и взыскал с застройщика денежные средства в общей сумме 64 тысячи рублей в пользу дольщиков. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что еще одна владимирская семья отсудила у застройщика денежную компенсацию за просрочку при сдаче дома в размере 260,2 тысячи рублей. В этом им помогло управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: bfm.ru