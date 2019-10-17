18+

О чем расскажет памятник князю Владимиру и святителю Федору

Изучаем сравнительно новую достопримечательность

Эта точка на карте Владимира появилась совсем недавно – в 2007 году, но практически сразу стала одной из самых популярных достопримечательностей города. Народный экскурсовод Александр Смекалов не будет участвовать в спорах о том, кто из Владимиров – Мономах или Красно Солнышко — основал одноимённый город. Он расскажет о князе Владимире  — крестителе Руси.  И о памятнике, который наверняка хоть раз сфотографировали все любители прогуляться по бульвару Пушкина.

В этом выпуске  вы узнаете:

  • 01.00 – почему горожанам ещё с XIX века так нравится бульвар Пушкина;
  • 01.34 – кто, когда и в какой связи воздвиг памятник князю Владимиру и святителю Фёдору;
  • 02.30 – чем известен князь Владимир;
  • 04.10 – действительно ли у князя был самый настоящий гарем;
  • 04.37 – почему жена князя даже настаивала на регулярных изменах мужа;
  • 05.10 – кого давит копытом конь князя Владимира;
  • 05.50 – почему памятник воздвигнут не одному князю, но также и святителю Фёдору;
  • 06.42 – что за персоналии изображены по бокам пьедестала памятника. 

Подготовил Олег Беспалов

Фото и видео «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение