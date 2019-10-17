О чем расскажет памятник князю Владимиру и святителю Федору

Эта точка на карте Владимира появилась совсем недавно – в 2007 году, но практически сразу стала одной из самых популярных достопримечательностей города. Народный экскурсовод Александр Смекалов не будет участвовать в спорах о том, кто из Владимиров – Мономах или Красно Солнышко — основал одноимённый город. Он расскажет о князе Владимире — крестителе Руси. И о памятнике, который наверняка хоть раз сфотографировали все любители прогуляться по бульвару Пушкина.

В этом выпуске вы узнаете:

01.00 – почему горожанам ещё с XIX века так нравится бульвар Пушкина;

01.34 – кто, когда и в какой связи воздвиг памятник князю Владимиру и святителю Фёдору;

02.30 – чем известен князь Владимир;

04.10 – действительно ли у князя был самый настоящий гарем;

04.37 – почему жена князя даже настаивала на регулярных изменах мужа;

05.10 – кого давит копытом конь князя Владимира;

05.50 – почему памятник воздвигнут не одному князю, но также и святителю Фёдору;

06.42 – что за персоналии изображены по бокам пьедестала памятника.

Подготовил Олег Беспалов

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