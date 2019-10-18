Новый забор центра в Пиганово перекроет дорогу к остановке

Вокруг ортопедического центра в Пиганово начал расти забор. Рабочие устанавливают ограждение по приказу руководства больницы. А те в свою очередь выполняют распоряжение правительства о требованиях антитеррористической защищенности медицинских организаций. Жители микрорайона не против того, чтобы обезопасить врачей и пациентов, но ограда перекроет единственный безопасный путь к остановке общественного транспорта.

Можно, конечно, идти в обход по разбитой проезжей части, но это небезопасно. Сейчас в Пиганово проживает много молодых семей с детьми и пенсионеров, которые купили квартиры в новых домах. Жители просят чиновников обезопасить путь к автобусной остановке.

Ольга Фролова, жительница микрорайона Пиганово:

Мы раньше ходили через территорию больницы, напрямик к остановке. Это было хорошо и удобно. Сейчас больница огораживает территорию в связи с тем, что у них вышло постановление, в связи с профилактикой антитеррористических угроз.

А нам ничего не остается, как ходить по проезжей части. По которой сейчас едут машины. Она не оборудована ни тротуаром, ни освещением. Там одни ямы и колдобины. И она не соответствует никаким стандартам.

Мы все переживаем. У меня двое детей. Одну веду за руку, другой рукой держу коляску. И мы идём по этой раздолбанной дороге!

Жительницы Пиганово отправили два коллективных письма в городскую администрацию и медучреждение.

Рядом с медцентром пока для людей оставили проход на остановку. Врачи дали время чиновникам сделать обходную дорогу. Но кто этим будет заниматься? По словам городских чиновников, они готовы взять дорогу на обслуживание лишь после того, как областные власти её благоустроят, сделают здесь тротуары и обновят дорожное полотно. Накануне прошла встреча местных жителей и представителей «Белого дома».

— Чтобы проработать вопрос, встретиться с жителями, посмотреть, какие есть проблемы, нужно ещё понять, у кого на балансе числится эта дорога, – ответил Сергей Дмитриев, заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

На встречу были приглашены и представители мэрии.

Диалог замглавы администрации Владимира Сергея Сысуева и жительницы микрорайона Пиганово:

Сергей Сысуев: Прежде чем любой объект передается, он должен быть сделан, выполнены все нормы. Потом объект принимается — это закон. Вы обратились к администрации области. Давайте спросим у департамента дорожного строительства. Вы сейчас говорите с городом. Спросите у них, когда они отремонтируют дорогу? Мы встречались с Косиловым Алексеем Дмитриевичем (директор департамента. — Прим. ред .) на этой дороге. Он нам заявил, что дорогу ремонтировать не будет. Я говорю о том, о чем мы разговаривали с областью.

Прежде чем любой объект передается, он должен быть сделан, выполнены все нормы. Потом объект принимается — это закон. Вы обратились к администрации области. Давайте спросим у департамента дорожного строительства. Вы сейчас говорите с городом. Спросите у них, когда они отремонтируют дорогу? Мы встречались с Косиловым Алексеем Дмитриевичем (директор департамента. — .) на этой дороге. Он нам заявил, что дорогу ремонтировать не будет. Я говорю о том, о чем мы разговаривали с областью. Жительница микрорайона: Нам не нужны посредники! Я обращалась в область! Мы тут 10 кругов ада проходили. Мы думали, что область, как хозяйка, решит проблему. А нам опять город присылают! И наш вопрос не решается. Не обижайтесь, но зачем вы пришли на собрание?

Нам не нужны посредники! Я обращалась в область! Мы тут 10 кругов ада проходили. Мы думали, что область, как хозяйка, решит проблему. А нам опять город присылают! И наш вопрос не решается. Не обижайтесь, но зачем вы пришли на собрание? С.С.: Вызвали нас сюда.

Вызвали нас сюда. Ж.: Вы исполняете обязанности. А я живу здесь! Мамочки с колясками должны сюда доехать. А вы просто пришли и нам рассказали сказки!

К слову, во Владимире недавно забор установили и у первой детской поликлиники на Студеной горе. Нареканий от жителей нет, говорят врачи. Возможно, потому что это центр города, а не спальный район. Новый забор препятствует заезду частного транспорта во двор медучреждения. А для родителей с детьми здесь сделали тротуарную дорожку.

— Стало лучше. Потому что вход в больницу всегда был заставлен машинами. Была загазованность. Постоянно курсировали авто. Случались ДТП на парковках. Родителям, кто пешком приходил с детьми, здесь было небезопасно идти. Сейчас остался заезд лишь для спецтехники, — рассказала «Призыву» Людмила Макарова, заместитель главного врача по медицинской части детской поликлиники № 1.

Вопрос, каким образом в Пиганово будет решаться вопрос с доступом к остановке общественного транспорта, мы адресовали областной администрации. Ждем официального ответа.

Ранее «Призыв» сообщал, что в дождливую погоду владимирцы не могут подойти к надземному переходу у «Пекинки». Территория превращается в болото.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»