Новый мост через Оку возведут в Муроме

При строительстве платного автобана Москва-Казань в Муроме планируют возвести новый мост через Оку. Предварительным проектом трассы также предусмотрено оборудование, как минимум, трех дорожных развязок на территории Владимирской области. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил журналистам Владимир Сипягин. Известно также, что идет согласование съездов с трассы, которые были бы удобны для развития региона.

Новый мост хотят построить в рамках проекта платного автобана.

— У нас предусмотрено пока на данном этапе три съезда: это Лакинск, поворот на Гусь-Хрустальный и развязка около города Мурома. Сейчас мы работаем над тем, чтобы, может быть, еще одну развязку сделать для удобства населения и представителей бизнеса, которые находятся в зоне четвертой развязки, — цитирует ТАСС губернатора.

Мост, который планируют построить для новой трассы, станет еще одной автомобильной переправой через Оку в Муроме. Действующий сейчас вантовый мост был открыт осенью 2009 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что Минфин одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань, один из которых проходит через Владимирскую область. Он поможет добираться автомобилистам из столицы во Владимир за 2 часа. Строительство платной трассы также позволит создать около 300 новых рабочих мест. Спрос ожидается на специальности в сфере логистики и дорожно-транспортного хозяйства.

Ольга Ефремова

Фото: architectureguru.ru