Новый храм начали строить в микрорайоне 8-ЮЗ

В микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире началось строительство нового православного храма в честь новомучеников и исповедников владимирских. Сейчас рядом с домами № 34 и 36 по улице 3-й Кольцевой ведутся земляные работы, устанавливают забор вокруг стройплощадки. Церковь будет расти на добровольные пожертвования. Централизованного финансирования нет. Землю в безвозмездное пользование дал город. Ещё в прошлом году было получено разрешение на строительство. Работы продлятся около трех лет.

О храме в шаговой доступности просили сами жители района.

Письма от горожан начали поступать в епархию, мэрию и администрацию ещё 8 лет назад. Ближайший Казанский храм на площади Победы во время богослужений переполнен прихожанами. Поэтому было принято решение строить ещё одну церковь.

Протоиерей Андрей Голубев, настоятель будущего храма новомучеников и исповедников владимирских:

Инициатива не моя и даже не епархии, а инициатива местных жителей. Получили благословение от епархии и разрешение на строительство от департамента Владимирской области. Сама земля была передана под строительство по договору безвозмездного пользования ещё 5 лет назад. Но строительства не получилось.

Совсем недавно я стал настоятелем этого храма. И вот 28 декабря 2018 года департамент по строительству выдал разрешение на строительство, с этого момента мы начали делать проект, получать дальнейшие разрешения, техусловия на все коммуникации энергопотребления, газификацию и так далее.

На счету отца Андрея это уже седьмое строительство храма. Территория, где будет воздвигаться новая церковь, достаточно сложная, имеет уклон. В ландшафте перепады до 5 метров. Сейчас здесь ведутся земляные работы. Завезено больше тысячи кубов грунта. И столько же снято для выравнивания ям.

Местных жителей волновал один вопрос: не повредит ли стройка их придомовой территории? Здесь уже установлена детская площадка, высажены елочки.

Протоиерей Андрей Голубев, настоятель будущего храма новомучеников и исповедников владимирских:

Строим этот храм в первую очередь для жителей. И мы сохраняем всё то, что было жителями сделано «до». Несмотря на то, что граница храма пролегает здесь по плану топосъёмки. Но мы специально отступили 7,5 метров, чтобы сохранить все палисадники, площадки детские, саженцы сосен, которые уже высадили, цветы.

Мы совместно будем использовать эту территорию для украшения зелёной части города. Всегда, когда мы заканчиваем строительство храма, мы делаем потом ландшафтный дизайн, чтобы было благоустройство, детские площадки.

С началом строительных работ и закладкой фундамента храма помогает одна крупная владимирская фирма. Ещё удалось собрать пожертвования на сумму в 200 тысяч рублей, говорит настоятель. По смете, только «коробка» храма без куполов и отделки обойдется в 3-4 миллиона рублей. Она будет выполнена из пенобетона. Церковь сможет вместить около 120 человек. Здесь будут проходить богослужения и совершаться все православные обряды и таинства.

Для маломобильных граждан планируется установить пандус.

— Наша цель – собрать здесь людей, помочь их детям получить православное воспитание, не обязательно полное воцерковление, но просто, чтобы дети увидели какой-то смысл жизни, отвлеклись от всяческих искушений, которые их одолевают со всех сторон, — подчеркивает священнослужитель.

— Мы будем ходить в этот храм. Мы три года назад переехали в микрорайон 8-ЮЗ. Сейчас приходится ездить на машине или автобусе в центр города, в храм Михаила Архангела на Студеной горе, – говорит Марина, жительница улицы Нижняя Дуброва. – А теперь будем ходить в церковь пешком.

Помимо самого храма духовенство уже получило разрешение на строительство целого комплекса зданий на выданной территории. Здесь собираются открыть православный садик и воскресную школу. А если найдутся средства, рядом могут возвести еще один храм в честь Александра Невского.

Ранее «Призыв» сообщал, что священникам не разрешают ремонтировать старые храмы. Настоятелей по этим вопросам даже вызывают в суд.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»