Новый детский сад в Боголюбово откроют к 1 марта

Строительство нового детского сада в поселке Боголюбово вышло на финишную прямую: в помещениях идет отделка, началось благоустройство территории. Возводят учреждение в рамках национального проекта. Детский сад рассчитан на 108 мест, в том числе 54 места отведено для малышей до 3 лет. Новое учреждение должно полностью решить проблему с очередью — сейчас в ней 65 маленьких жителей поселка. Дошкольное учреждение обещают сдать этой зимой.

— На данном объекте фактически строительные работы закончены, готовность 85%. При том, что со «Строй-Инвестом» был заключен муниципальный контракт только в марте 2019 года. Очень активно шли работы. И завершить окончательно стройку планируется к 10 декабря, – рассказала «Призыву» Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области. – Для строительства этого объекта был использован проект повторного применения, который включен в реестр Минэкономразвития и Минстроя, поэтому здесь никаких проблем с выделением денег не было.

На строительство детского сада в Боголюбово из федерального бюджета было выделено 59 миллионов рублей. 7 миллионов рублей добавила область и 670 тысяч поступило от районных властей. На внутреннее оснащение садика, включая мебель и игровое оборудование, пришлось потратиться самим: почти 22 миллиона рублей пришли из регионального бюджета и 1 миллион 142 тысячи выделил Суздальский район.

В саду уже сформировано штатное расписание, назначена заведующая.

Воспитанников здесь ждут после окончательной приёмки, сообщила директор областного департамента образования. 1 марта — крайний срок. Возможно, получится и раньше.

— Там ещё ведь процедура лицензирования, она имеет временные сроки тоже, и МЧС и Роспотребнадзор должны принять. Если не будет никаких замечаний с их стороны к проекту, к самому детскому саду, тогда сроки сдвинутся к февралю, — подчеркнула Ольга Беляева.

Глава администрации Суздальского района пообещал, что территория микрорайона, где стоит садик, также будет благоустроена. В том числе отремонтируют дорогу, которая ведет к дошкольному учреждению.

Параллельно точно такой же детский сад на 108 мест возводят и в Сновицах. Он строится исключительно на деньги регионального бюджета – а это более 85 миллионов рублей. Пока работы здесь выполнены на 35%.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители новостроек в Боголюбово требуют от застройщика обещанные детские площадки. Сейчас в новом микрорайоне пять сданных трёхэтажных домов и два недостроенных.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»