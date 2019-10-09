Новые ясли во Владимире строят в две смены

Четыре ясельные пристройки во Владимире обещают сдать в этом году. Ради соблюдения сроков работы у детских садов № 4, 62, 66, 87 ведутся в две смены с учетом режима отдыха дошколят. В мэрии заверяют: во время «тихого часа» тяжелая строительная техника замирает, чтобы не беспокоить детей шумом. На всех четырех объектах завершен «нулевой цикл» и уже возводятся кирпичные стены.

Между тем масштабное строительство яслей на улице Завадского нарушило привычную жизнь людей из окрестных многоэтажек. Спецтехника разрушила газоны и асфальт дворовых территорий. Жители сомневаются, что после открытия яслей во дворах наведут порядок. Стройка отразилась и на повседневной жизни дошколят. Из-за работ дети перестали выходить на улицу. Веранды демонтированы, большая часть территорий ДОУ огорожена.

Однако вариантов нет, утверждают чиновники. Свободных муниципальных земель не осталось. В мэрии рапортуют, что на прилегающих территориях частично проведены благоустроительные работы. Проходят они и в основных зданиях детских садов.

Каждая пристройка рассчитана на 50 мест для детей в возрасте до 3 лет.

Так, в детском саду № 66 на ул. Завадского, открытом в 1960-е годы, проложили новые коммуникации. В основном здании заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю, отмостку и цоколь, заасфальтировали дорожки, установили новые опоры освещения, веранды и игровое оборудование. В действующем корпусе детского сада № 62 на ул. 1-й Пионерской заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю, козырьки крылец, пандус, водостоки и также установили новые опоры освещения.

В 2020 году городские власти планируют строительство двух яслей-садов по 50 мест в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова. На сентябрьской сессии городского Совета депутаты утвердили предложение администрации о выделении 2 миллионов рублей из бюджета города на проведение проектно-изыскательских работ.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство нового детского сада в поселке Боголюбово вышло на финишную прямую: в помещениях идет отделка, началось благоустройство территории.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru