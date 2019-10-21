Новые обманутые дольщики появились во Владимире

Во Владимире появились первые в новой истории жилищного строительства региона обманутые дольщики. Сотня семей заплатила миллионы рублей застройщику, но так и не получила квартиры. Девятиэтажка выстроена, подключена к коммуникациям. Она находится на улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Но дом уже год не могут ввести в эксплуатацию. Проблема одна: по проекту в доме семь этажей. Вполне возможно было бы его скорректировать, такое случается во Владимире сплошь и рядом. Но участок с новостройкой входит в охранную зону, никаких отступлений.

Близость памятников ЮНЕСКО препятствует новоселью сотни семей.

— Когда-то Коммунар попал в проект охранных зон по недоразумению. Культурная общественность так решила. Пять лет назад его хотели убрать, скорректировать проект. Была договоренность. Застройщик стал строить. Дом построен, а проект корректировок не утвержден. Сегодня новая администрация. Камнем преткновения является позиция инспекции по охране объектов культурного наследия. Сегодня людей нету, а ситуация есть, — рассказывает на встрече с дольщиками и.о. начальника инспекции строительного надзора по Владимирской области Олег Маханько.

Глава стройинспекции уверяет, что у него нет больших претензий к этому дому. Но при этом он не может назвать сроки ввода дома в эксплуатацию. Олег Маханько, который много лет был чиновником в сфере городского строительства, заявил, что в его практике были случаи, когда дома сдавали без первых этажей. И предложил вариант ввести в эксплуатацию дом без верхних этажей.

Дольщики из микрорайона Коммунар:

Маханько говорит: вы не обманутые дольщики, заезжайте и живите. У нас обманутых дольщиков нету. Хотя мы деньги вложили, дом стоит, а пользоваться им не можем.

Мы такие же обманутые дольщики, как и те, у кого даже фундамент дома не выстроен.

Обманули нас застройщик Русаков и администрация, которые ничего не делают.



Застройщик Сергей Русаков уже несколько раз менял юрлицо. Начинала строить дом одна компания, заканчивала другая, принимает жалобы от дольщиков — третья. Он говорит, что дом № 19 по улице Центральной готов на 120%, но сдать его никак не выходит. По словам Сергея Русакова, несколько семей отказались от претензий по нарушению сроков сдачи дома, от выплат неустойки и решились на ремонт в своих квартирах. Хотя по документам эти метры и своими-то нельзя назвать.

Дольщики из микрорайона Коммунар:

Я полгода искала квартиру, приехала из Сибири в 2015 году. Думаю, город небольшой, проблем меньше. В итоге сплю я в кресле, одни коробки.

Вся жизнь по коробкам.

Хочется свои кости бросить на хорошую кровать. Мне уже не 17 лет.

Свои квадраты очень хочется и в свои 17 с хвостиком.

А те, у кого ипотека, живут на съемных квартирах. Как они вообще крутятся?

Дольщики из Коммунара встречались с представителями администрации Владимирской области и застройщиком.

Людей призывают не шуметь, не обращаться в СМИ, не идти в суды с требованием неустоек. В распоряжении редакции есть аудиозаписи этих встреч. В ходе обсуждений от чиновников и застройщика даже звучали угрозы, что если дольщики пойдут в суды, застройщик запустит механизм банкротства и в Коммунаре возникнет та же ситуация, что и в Веризино. Из-за юридических процедур дело затянется на годы. «Призыв» сообщал о проблемах веризинцев. Дома у них еще недостроены.

Дольщики из Коммунара уже устали ждать и больше не верят обещаниям застройщика и чиновников. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»