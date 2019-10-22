Новую развязку через «Пекинку» не запустят

Владимирская мэрия не смогла добиться разрешения от федеральных дорожников на установку светофора у «Ивановских мануфактур». Пересечение «Пекинки» для удобства жителей Веризино и Содышки не запустят в этом году, хотя подъезды к трассе продолжают строить. На своей территории местным властям работать никто не запрещает. Но на одноуровневую развязку пока наложен запрет.

Беседа депутата горсовета Дмитрия Павлова и замглавы администрации Сергея Сысуева:

Д.П.: Мы с вами говорим о выезде на Сновицы-Веризино. После того как все эти работы будут завершены, временный светофор у Веризино будет убран. Правильно?

С.С.: Я уже так сказать не могу. Дело в том, что дорога М-7 вместе с новым руководителем достаточно сильно меняют схему движения. Какая она будет, у меня пока достоверной информации нет.

Д.П.: 4 месяца строительство, то есть к середине декабря развязка должна быть готова?

С.С.: В ближайшее время будут асфальтировать со стороны «Ивановских мануфактур». А с той стороны есть проблемы со стороны газовиков. Они нам не дают приступить к асфальтированию съезда. Мы дорогу так и не перекрывали, потому что газовики не были к этому готовы.

Д.П.: У нас будет полноценный выезд со стороны Веризино?

С.С.: Нет. Руководство трассы заявляет, что уберет все левые повороты. У меня есть информация, что уже подготовили схемы убрать четыре левых поворота. Пока встречи не было, мы надеемся, что она произойдет вместе с администрацией Владимирской области и будет внесена ясность.

Развязку в районе «Пекинки» строит владимирский подрядчик. Сумма работ — около 38 миллионов рублей.

«Призыв» внимательно следит за развитием ситуации вокруг строительства развязки, которая облегчит жизнь сотен семей, переселившихся в кварталы «Запекинья». Смена власти в федеральном Упрдоре и администрации области существенно повлияла на дорожную инфраструктуру Владимира. Если еще год назад никто не сомневался, что развязка будет построена, то теперь растет обратная уверенность. И совершенно непонятно, что будет взамен.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»