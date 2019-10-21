Новичок на «Datsun» устроил ДТП на суздальской трассе

Три машины попали в ДТП на федеральной трассе на повороте на поселок Садовый из-за неосторожности неопытного водителя. По предварительной информации ГИБДД по г.Владимиру, 20-летний водитель «Datsun» врезался в «Шевроле Нива», которая стояла на проезжей части с включенным поворотником. «Шевроле» собиралась повернуть налево, в сторону поселка Садовый. Водитель «Datsun» вполне мог объехать препятствие справа, места для маневра было достаточно. Но парень даже не снизил скорость. Вероятно, он не увидел машину.

После столкновения двух автомобилей «Шевроле» выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал кроссовер «Ford». От удара иномарка вылетела за пределы проезжей части и угодила в кювет.

Авария произошла накануне около пяти часов вечера.

На улице было еще светло, видимость хорошая, никаких объективных причин для таких неосторожных действий водителя не случилось.

В результате аварии пострадал один человек, водитель «Datsun». Молодого человека госпитализировали.

Как «Призыв» сообщал ранее, в центре Владимира в выходные произошла авария с участием автомобиля такси. После столкновения транспортных средств такси въехало в историческое здание.