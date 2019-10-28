Ночь искусств-2019: что ждет владимирцев и жителей области

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Развлечение на любой вкус
3 ноября во Владимирской области под девизом «Искусство объединяет» пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». В 2019 году «Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз и приурочена к Дню народного единства и Году театра в России. Состоится более 100 мероприятий на площадках музеев, выставочных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений, а также на открытых пространствах. Запланированы спектакли, интерактивные занятия, квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, выставки, концертные программы, встречи с писателями, музыкантами, художниками, актерами и другие культурные мероприятия. Познакомьтесь в нашей афише с самыми интересными событиями этой волшебной ночи и выберете себе развлечение по душе и по вкусу.
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Владимирская областная филармония 6+
В рамках «Ночи искусств» Камерный струнный оркестр областной филармонии приглашает послушать «Музыку звезд». В этот вечер солисты, друзья оркестра, блеснут своим мастерством, поделятся с залом минутами радости и грусти, раскроют глубину композиторских замыслов. А оркестр в этом им поможет. В программе: Н. Паганини, Ф. Шопен, А. Пьяцолла, И.-С. Бах, К. Сен-Санс, Н. Розауро, А. Вивальди.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
Начало в 18.00
Цена билета — 350 руб.
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Центр классической музыки 6+
В «Ночь искусств» зрителей ожидает «Путешествие во времени». В программе акции — тематические мастер-классы, интерактивы, фотозона и концерт коллективов Центра классической музыки: Владимирского камерного хора, Брасс-ансамбля Городского духового оркестра, солистов Виолетты Стрельцовой, Татьяны Прокушкиной, Анастасии Хорошевой. Специальные гости – Владимирский областной театр кукол и мтудия танцев «УРБАНАКАДЕМИЯ».
Центр классической музыки: ул. Б. Московская, 28
Начало в 18.00
Цена билета — 200 руб.
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Областной театр драмы
В рамках «Ночи искусств-2019» во Владимирском театре драмы в 16.00 подведут итоги областного конкурса детских рисунков «Удивительный мир театра» (6+). В 17.00 состоится поэтическая встреча артистов театра со зрителями «С любовью к Родине» (12+). А в 18.00 начнется спектакль «Исповедь Тенора» (16+). Автором пьесы и исполнителем главной роли является сам герой сюжета — выдающийся тенор ХХ века, солист Большого театра СССР, народный артист СССР Владислав Пьявко! История интригующая, в чём-то инфернальная, отчасти даже детективная.
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
Начало в 16.00
Цена билета – 550-650 руб.
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Театр кукол 0+
«Ночь искусств для самых маленьких» подготовили во Владимирском областном театре кукол. Малышей порадуют мастер-классами и спектаклями на подушках.
В музее театра сыграют музыкальный спектакль «Идет коза рогатая» про бодатое и непослушное создание. Никого оно не слушает, даже бабушку Машу. Маленькие зрители с удовольствием помогают ей справиться с Козой. Сказочную историю сопровождают русские народные песенки-потешки, знакомые всем с детства.
В малом зале покажут постановку «Азбука дедушки Толстого». Это теплая, атмосферная, интерактивная история про мальчика Филипка и его путешествие в школу, наполненная шутками-прибаутками, загадками и веселыми песенками про буквы и звуки. Малыши, вместе с артистами, смогут составить свое имя из букв, полаять как собачка, покричать как петушок. А папы и мамы вспомнить с детства знакомые истории про Лису и Журавля, про Мышку и страшных зверей.
Владимирский областной театр кукол: ул. Гагарина, 7
Начало в 16.30
Стоимость: 270 руб.
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Областная научная библиотека им. Горького 6+
На подмостках владимирской «Научки» – встречи с прекрасным! Музыкально-просветительский театр Владимирской областной филармонии представляет тематическую концертную программу «Музыкальные эпохи. От барокко до рока» в исполнении струнного квартета «Hiqh Life Classic Quartet». Поэтическо-музыкальная композиция совершает невероятное путешествие по знаковым инструментальным произведениям различных эпох – от популярной классики Вивальди, Моцарта, Бизе, Брамса и Чайковского до современных Пьяццолы, Манчини, Карлоса Карделя, Лало Шифрина, Nirvana, Michel Jackson. «Времена года» и «Маленькую ночную серенаду» сменят «Русский танец», «Либертанго», «Розовая пантера» и другие яркие мелодии современности из фильмов, рок- и поп-эстрады. Солист Владимирской филармонии Илья Гафаров порадует гостей своим бархатным баритоном, а Юлия Капралова – чарующим сопрано.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
Начало в 20.00
Вход свободный
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Областная библиотека для детей и молодежи 6+
Насыщенная и разнообразная программа «Ночи искусств» ожидается в корпусе на проспекте Строителей. Здесь развернутся: фотоработы Дмитрия Алексеева из города Вязники и шаржи художницы Ольги Бельцовой; моноспектакль независимого актера Евгения Думнова «Опять об Пушкина» по рассказам М. Булгакова, М. Зощенко, К. Паустовского, А. Бухова; концерт группы «НЛО» и проекта «…имени 850-летия…»; лекции об искусстве и исторические экскурсы.
В течение вечера пришедшие смогут посетить виртуальные экскурсии по театрам и музеям в VR-очках, клуб настольных игр и фотовыставку работ участников фотоклуба «Спутник», а также множество творческих мастер-классов: по оригами, скрапбукингу, эбру, леттерингу, рисованию мыльными пузырями и другие. Подробную программу смотри здесь http://www.detmobib.ru/events/afisha/23892/
В детском уголке сотрудники библиотеки приготовили занимательные игры, конкурсы, раскраски и занятия для самых маленьких.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
Начало в 19.00
Вход свободный
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Центр пропаганды ИЗО 16+
В «Ночь искусств» эта культурная площадка широко распахнет свои двери для любителей искусства всех возрастов. Можно будет посетить выставку «25 лет спустя» (живопись Александра Тихонова, Евгения Захарова, Юрия Мокшина, Олега Модорова и Владимира Хамкова), музыкально-поэтическое закрытие групповой выставки творческого объединения Art-Navis «От заката до рассвета» и концертные программы камерного хора «Распев» под управлением Наталии Колесниковой и известного владимирского певца, композитора, музыканта Алексея Молдалиева.
Центре пропаганды изобразительного искусства: ул. Б. Московская, 24
Начало в 18.00
Вход свободный
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Музейный центр «Палаты» 6+
«Ночь искусств» начнется с презентации нового поступления в музейные фонды. Гости не только смогут увидеть изданные после Февральской революции в 1917 году ноты Гимна свободной России (музыка А. Гречанинова, стихи К. Бальмонта), но и услышать это произведение в исполнении Яны Тарасовой и Никиты Филаретова. Музыкальную программу в Палатах продолжит концерт «Золото классики» заслуженного артиста России Игоря Зимина (виолончель) и Светланы Тарноруцкой (фортепиано).
Поклонников живописи и графики ждет мастер-класс народного художника России Владимира Рузина. Символично, что именно в эту ночь откроется выставка «Часы и время творческой бессонницы» соавтора многих экспозиций музея-заповедника Леонтия Озерникова. Научное шоу Центра атомной энергии «Разберем на атомы» докажет, что научная мысль и художественное творчество неразрывно связаны. Отметить 100-летие периодической системы Дмитрия Менделеева приглашают на выставке «Таблица и палитра». Не останется незамеченным и объявленный в этом году Год театра: в видеозале поклонники Мельпомены смогут увидеть видеоверсию знаменитого спектакля Малого театра «Смута». Для любителей интерактивных музейных занятий сотрудники Детского музейного центра приготовили мастер-классы по изготовлению кукол «Владимирская столбушка» и занятия в Старорусской школе.
Музейный комплекс «Палаты»: ул. Б. Московская, 58
Начало в 19.00
Цена билета — 100-150 руб.; на концерт «Золото классики» — 250-300 руб.
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Суздаль 6+
В сияющем в огнях ночной подсветки Спасо-Евфимиевом монастыре «Ночь искусств» по-суздальски откроется концертом мужской хоровой капеллы «Благовест». Под перезвон колоколов гости смогут насладиться архитектурным совершенством памятника ЮНЕСКО. В Трапезной палате пройдет концерт уникального московского ансамбля «Alizbar & «Ann’ sannat» под названием «Сказки арфы». Музыка коллектива – уникальное этническое соединение множества стилей, эпох культур. В Успенской трапезной церкви в «Ночь искусств» появится новое музейное пространство – постоянная экспозиция «Открытое хранение коллекции мебели XVIII – нач. XX вв. из собрания музея-заповедника». В ряде экспозиций музейного комплекса пройдут экскурсии.
г. Суздаль, Спасо-Евфимиев монастырь
Начало в 19.00
Цена билета — 100-150 руб.; на концерт «Сказки арфы» — 250-300 руб.
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Гусь-Хрустальный 6+
Музей хрусталя имени Мальцовых готовится к необыкновенному концерту. У рояля встретятся два молодых таланта – ученик центральной музыкальной школы при Московской консерватории Елисей Мысин и студент Московской государственной консерватории Антон Яшкин, кстати, уроженец хрустальной столицы России. В исполнении талантливых пианистов прозвучат произведения Чайковского, Баха, Шумана. Завершит концерт игра в четыре руки – музыканты исполнят «Рондо» Моцарта. Гости музея смогу принять участие в мастер-классах «Я — мулевщик», услышать выступление дуэта «Романс» (гитара, вокал), насладиться осмотром экспозиции и выставки «Мастер цвета и линии Владимир Муратов. К 90-летию художника».
г. Гусь-Хрустальный, Музей хрусталя им. Мальцовых
Начало в 18.00
Цена билета — 100-150 руб.
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Муромцево 6+
В усадьбе Владимира Храповицкого вечером 3 ноября ждут детей и взрослых. В Визит-центре работает фотовыставка, посвященная прошедшему недавно яркому событию – I Охотничьему фестивалю. Юные посетители музея смогут принять участие в мастер-классе «Счастливый патрон» по изготовлению брелока-подвески из природного материала. А потом зазвучит музыка. Маэстро Михаил Трояновский приглашает на концерт-лекцию «Наука и музыка. Скрипка Альберта Эйнштейна» из цикла «Легенды старой скрипки».
п. Муромцево Судогодского района, усадьба Храповицкого
Начало в 17.00
Цена билета — 50-70 руб.
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Музей-заповедник «Александровская слобода» 6+
В «Ночь искусств» можно осмотреть все экспозиции и сменные выставки музея-заповедника абсолютно бесплатно. В интерьерах экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» состоятся концерты учащихся детских школ искусств и артистов Московской областной филармонии. Экспозиция «Мир русской деревни» станет местом интерактивных программ для детей с угощением. В зале современного православного искусства Успенской церкви пройдут мастер-классы «Узорные плитки царского дворца» и «Волшебство славянских кукол».
г. Александров, Музейный проезд, 20
Начало в 16.30
Вход свободный
«Музыка экрана» (12+)прозвучит в исполнении артистов Московской областной филармонии — певицы Людмилы Боталовой и концертмейстера Олега Калагурова.
Экспозиция «Государев двор»
Начало в 19.00
Цена билета – 300 руб.
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Муромский историко-художественный музей 6+
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Гороховецкий историко-архитектурный музей 6+
Музей купечества приглашает увидеть редкие экспонаты музейного фонда «Русское купечество: связь времен и судеб». Археологическая экспозиция раскрывает тайны памятников археологии Лысая гора, городище на Никольской горе, курганы на Пужаловой горе. В «Ночь искусств» экспозиция наполнится звуками природы и из запасников предстанут трофеи охотников. С помощью системы голосования можно будет сдать экзамен на знание гороховецкой истории.
Вглядеться в молодость свою можно на персональной выставке Сергея Обидина «Гороховец моей молодости» из серии «Домики и дворики». Крио-шоу Железного человека и Дэд Пула (г. Нижний Новгород) — это всегда восторг и удивление! В программе: фейверк, интерактивность, фотосессия, танцы, смех. Также ожидаются выступление коллектива «Джаз-Бенд» (г. Нижний Новгород) и живое песочное шоу с мастер-классом.
г. Гороховец: ул. Нагорная, 4; ул. Набережная, 44
Начало в 17.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/public87253274
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