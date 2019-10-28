Ночь искусств-2019: что ждет владимирцев и жителей области

«Ночь искусств для самых маленьких» подготовили во Владимирском областном театре кукол. Малышей порадуют мастер-классами и спектаклями на подушках.

В музее театра сыграют музыкальный спектакль «Идет коза рогатая» про бодатое и непослушное создание. Никого оно не слушает, даже бабушку Машу. Маленькие зрители с удовольствием помогают ей справиться с Козой. Сказочную историю сопровождают русские народные песенки-потешки, знакомые всем с детства.

В малом зале покажут постановку «Азбука дедушки Толстого». Это теплая, атмосферная, интерактивная история про мальчика Филипка и его путешествие в школу, наполненная шутками-прибаутками, загадками и веселыми песенками про буквы и звуки. Малыши, вместе с артистами, смогут составить свое имя из букв, полаять как собачка, покричать как петушок. А папы и мамы вспомнить с детства знакомые истории про Лису и Журавля, про Мышку и страшных зверей.

Владимирский областной театр кукол: ул. Гагарина, 7

Начало в 16.30

Стоимость: 270 руб.