Неизвестный украл из парка туи и гортензии на 43 000 рублей

Недавно открытый после реконструкции парк 50-летия Советской власти в Муроме пострадал от действий злоумышленника. Мужчина вырвал семь туй, три гортензии, куст можжевельника. Сумма ущерба, причинённого городскому парку, составила 43 тысячи рублей, сообщает портал «Муром24». Злоумышленник проник на территорию рано утром. Молодые насаждения он перетащил в припаркованный неподалеку автомобиль. Все действия вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Данные с видеокамер уже переданы полиции.

Специалисты уверены, орудовал злоумышленник в парке не просто так. Все похищенные растения приблизительно одного размера и формы. Вероятно, он подбирал растения под определенный заказ или на продажу. В этом предстоит разобраться полиции.

Ранее «Призыв» сообщал, что 25 скамеек и столько же урн, установленных на новой аллее парка 50-летия Советской власти в Муроме, пострадали от вандалов. Их вырвали с корнем. Неизвестные орудовали в «Полтиннике» ночью.

Ольга Ефремова

Фото сайта «Муром24»