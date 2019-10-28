Неизвестный грабитель вынес из храма украшения

Неизвестный грабитель проник в храм города Покрова и вынес из церкви ювелирные украшения, которые пожертвовали прихожане. Драгоценности мужчина достал из киота иконы Казанской Божией матери. Как рассказали «Призыву» в информационном отделе Александровской епархии, преступнику удалось срезать решетку на одном из окон и проникнуть внутрь. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 октября.

— Люди молятся перед иконой. И часто оставляют в знак благодарности украшения. В основном это серебряные кольца или крестики. Грабитель как раз разбил киот с ними и вынес, — поясняют сотрудники информационного отдела, — В остальном храму не был причинен ущерб.

Обнаружить пропажу украшений удалось только на следующее утро.

Служители церкви обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали произошедшее. В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело.

— К нам поступило сообщение об ограблении храма. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и причиненный ущерб, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

На данный момент, главная задача — установить личность преступника. Сделать этого пока не удалось. Почему неизвестный проник в храм, разбил киот, и как он собирался распорядиться награбленным, еще предстоит понять.

Ранее «Призыв» сообщал, что в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире началось строительство нового православного храма в честь новомучеников и исповедников владимирских.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»