Неизвестные раздают деньги на проезд

Трогательное обращение появилось на остановке общественного транспорта в Загородном парке. «Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее», — сказано в объявлении, к которому прикреплено несколько монет. Так Владимир подхватил эстафету добра, запущенную 10-летней Соней Рыбиной.

Девочка из Санкт-Петербурга умерла от рака в начале этого года. Незадолго до смерти Соня поделилась своей мечтой. Она хотела помогать людям. Девочка предложила на остановках общественного транспорта развешивать объявления не с телефонами, а с монетками, которые можно взять, если не хватает денег на проезд.

Владимир присоединился к эстафете добра.

Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые необычные объявления появились в родном городе Сони. Эстафету быстро подхватили в разных регионах страны. Кто конкретно повесил объявление во Владимире — неизвестно. Но сделал это явно неравнодушный человек. Приятно, что за несколько дней объявление никто не сорвал. А вот пару монеток номиналом в один и два рубля жители города уже одолжили.

Ранее «Призыв» писал, что сотрудники творческой мастерской «Артикс» провели социальный эксперимент. Они предложили жителям города самим решить, сколько заплатить за товар, который был выставлен без продавца.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»