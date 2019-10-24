Нечистоты сбрасывают в реки Вязниковского района

Целое десятилетие в реки Вязниковского района сливаются канализационные стоки. Жители сельского поселения Октябрьский бьют тревогу: звонят в полицию, пишут в Росприроднадзор, обращаются к чиновникам, но проблема не решается. В водоемах уже никто не купается. Рыбаки жалуются, что от рыбы пахнет канализацией, есть её невозможно. Рядом с плотиной, где вода стоит, уже погибли деревья, говорят селяне. Очистные сооружения есть, но они полуразрушены. Смрад стоит круглый год.

— В нашу реку Тюряху как сливались стоки, так они и сливаются. Ещё в 2015 году мне в Росприроднадзоре подтвердили, что сбросы в водоеме обнаружены. Я каждый день вызываю сюда полицию. Они приезжают, фотографируют. Они тоже видят, что происходит – сбрасываются канализационные воды несанкционированно из полуразрушенных отстойников. Здесь могут в любую минуту дети утонуть, — возмущается Вера Матвеева, жительница поселка Лукново. – А полиция все мои обращения переадресует в Следственный комитет, в администрацию района. Хоть бы кто-нибудь из чиновников приехал, сигнальные ленты хотя бы натянул!

При этом жители Лукново исправно платят деньги за водоотведение МУП «Коммунальные системы». Аналогичная ситуация с канализацией и в других населенных пунктах: в поселках Лосево, Малое Петрино, микрорайоне Нововязники. Ручьи канализации стекают в речку Русиловку, а потом в Клязьму.

Из ответа департамента природопользования администрации Владимирской области становится ясно, что чиновники должны были начать строить очистные ещё 10 лет назад. По решению суда. Но заниматься этим вопросом начали лишь в 2015 году, когда наконец выяснили, кто за эту сферу отвечает. И вот уж как 4 года местные власти ищут инвестора для передачи имущества в концессию, сообщает департамент. Сейчас на территории Вязниковского района эксплуатируются 8 очистных сооружений, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

— В рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» комиссией 15.03.2019 были одобрены две заявки администрации Вязниковского района на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство очистных сооружений в д. Паустово и п. Октябрьский в общей сумме 30,883 млн руб. Соглашение о предоставление субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области с администрацией Вязниковского района было заключено 08.05.2019, — сообщили «Призыву» в «Белом доме».

По информации, предоставленной областной администрацией, в начале сентября были проведены электронные торги, после которых район заключил контракт с подрядчиком ООО «Стимул» и ООО «Технопром» на строительство станции очистки сточных вод на территории поселка Октябрьский.

Срок выполнения работ по договору составляет 120 дней.

В администрации Вязниковского района в населенных пунктах сейчас проводят дополнительные исследовательские работы. Местность была заболочена грунтовыми водами. Но на следующей неделе работы по строительству очистных должны начаться.

— В поселке Октябрьский, деревне Паустово сейчас заключены договоры на строительство очистных сооружений, также разрабатываем проектно-сметную документацию по поселку Лукново. В этом году мы должны получить две очистные станции выстроенными и одну запроектированную. Проектируем мы за свои деньги. Проект был разработан уже давно. Экспертизу уже прошли. По Лукново новые очистные сооружения проектируем, — подчеркнул Игорь Зинин, глава администрации района.

Современная модульная станция из готовых блоков должна построиться быстро, заверяют чиновники. Но ещё потребуется небольшое время на пусконаладочные работы. Мы будем следить за развитием ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что новостройки в Юрьевце пропахли фекалиями. Произошло затопление подвалов.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей