Названа самая красивая деревня Владимирской области

Итоги конкурса «Самая красивая деревня» только что подвели во Владимире. Торжественная церемония прошла в областной филармонии. Гран-при конкурса и денежный приз в размере 150 тысяч рублей получило Усолье Камешковского района. Село входит в состав Брызгаловского муниципального образования. Оно расположено на берегу реки Уводи.

Дипломы за первые места и денежные призы в размере 80 тысяч рублей получили три населённых пункта. Победителем в категории населенные пункты численностью до 150 жителей стала деревня Слукино Гороховецкого района, до тысячи жителей — деревня Буторлино Вязниковского района, до 3,5 тысячи жителей — село Черкутино Собинского района.

Гран-при второй год подряд отправляется в Камешковский район.

Денежные призы и подарки также получили победители в группах и различных номинациях. Средства помогут быть потрачены исключительно на благоустройство населенных пунктов.

Конкурс «Самая красивая деревня» проходит в регионе уже в пятый раз. В этом году было подано рекордное количество заявок, свою красоту демонстрировали 97 населенных пунктов. Чтобы выявить лучших, конкурсная комиссия выезжала в каждый населенный пункт и знакомилась с местными достопримечательностями. Также на официальном сайте конкурса проходило голосование.

Ранее «Призыв» сообщал, что в прошлом году Гран-при конкурса и денежный приз в размере 150 тысяч рублей получила деревня Берково Камешковского района.

Ольга Ефремова

Фото Геннадия Халтурина и lubovbezusl.ru