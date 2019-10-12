Настольные, застольные, подстольные: где и в какие игры поиграть

Что это такое? Тимметрия – это интеллектуальный клуб. Под этим брендом проводят игры «60 секунд», различные варианты «Что? Где? Когда?» (спортивные турниры и турниры для начинающих, школьная лига), аналог «Своей игры» — «Уникум». Также команда Тимметрии проводит детективную игру «Saint Twins Detective».

Ближайшая «Saint Twins Detective» (16+) состоится 16 октября в ресторане «Макс Брой». Начало в 18.45. Игра длится 2,5 часа. За это время ваша команда из 4-8 человек должна найти ответы в запутанном деле, иначе преступник избежит правосудия. В отличие от викторин, здесь наличие хотя бы одного устройства с доступом в интернет на команду является обязательным условием. Вход – 400 рублей с человека.

13 и 20 октября в комплексе «Милосердие и порядок» пройдут спортивные турниры по «Что? Где? Когда?»: «Открытый Всероссийский синхронный чемпионат» и «Балтийский берег». Состав команды может включать до 9 человек. В ходе игры в составе одной команды одновременно может находиться не более 6 игроков. Оргвзнос за команду – 400 рублей. Начало игр в 11.00.

«60 секунд» — азартная интеллектуальная командная игра, не требующая энциклопедических знаний. В команде не более семи человек. Если вы один, организаторы подберут для вас компанию. Каждая команда сидит за отдельным столом. Ведущий одновременно для всех участников читает вопрос, после чего даётся ровно 60 секунд на обсуждение. Следующая игра состоится 23 октября на «Рынке на Студеной». Стоимость участия — 300 рублей с человека. Записаться на все игры Тимметрии можно у них на сайте.