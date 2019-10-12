Настольные, застольные, подстольные: где и в какие игры поиграть

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В какие игры играют взрослые во Владимире
Да в какие только не играют: настольные, интеллектуальные, салонные, импровизационные. Мы прошлись по самым популярным и узнали, где в них можно поиграть во Владимире и сколько это стоит. Что изучает Тимметрия? ЧГК – это подразделение ГКЧП? Семейка Смит – родственники? Или члены мафии? И при чем тут крокодил? Почувствовали тепло в груди?! Поздравляю, вы – игрок. А если нет, то после прочтения этого текста сможете им стать. Давайте знакомиться с миром офлайн-игр, рассчитанных на взрослых людей.
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Тимметрия: умные игры во Владимире
Что это такое? Тимметрия – это интеллектуальный клуб. Под этим брендом проводят игры «60 секунд», различные варианты «Что? Где? Когда?» (спортивные турниры и турниры для начинающих, школьная лига), аналог «Своей игры» — «Уникум». Также команда Тимметрии проводит детективную игру «Saint Twins Detective».
Ближайшая «Saint Twins Detective» (16+) состоится 16 октября в ресторане «Макс Брой». Начало в 18.45. Игра длится 2,5 часа. За это время ваша команда из 4-8 человек должна найти ответы в запутанном деле, иначе преступник избежит правосудия. В отличие от викторин, здесь наличие хотя бы одного устройства с доступом в интернет на команду является обязательным условием. Вход – 400 рублей с человека.
13 и 20 октября в комплексе «Милосердие и порядок» пройдут спортивные турниры по «Что? Где? Когда?»: «Открытый Всероссийский синхронный чемпионат» и «Балтийский берег». Состав команды может включать до 9 человек. В ходе игры в составе одной команды одновременно может находиться не более 6 игроков. Оргвзнос за команду – 400 рублей. Начало игр в 11.00.
«60 секунд» — азартная интеллектуальная командная игра, не требующая энциклопедических знаний. В команде не более семи человек. Если вы один, организаторы подберут для вас компанию. Каждая команда сидит за отдельным столом. Ведущий одновременно для всех участников читает вопрос, после чего даётся ровно 60 секунд на обсуждение. Следующая игра состоится 23 октября на «Рынке на Студеной». Стоимость участия — 300 рублей с человека. Записаться на все игры Тимметрии можно у них на сайте.
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Барные викторины
Паб-квизы или, говоря по-русски, барные викторины стали популярны в последние два-три года. Отличаются от обычных викторин они, как ясно из названия, тем, что проходят в барах, а следовательно, в атмосфере повышенного градуса в прямом и переносном смысле. Эти игры и придуманы были для того, чтобы загнать в заведения побольше людей в непопулярное время (например, во вторник). Такой площадкой во Владимире служит ресторан «Макс Брой». И (в основном) по вторникам здесь же и проходят «Мозгобойня» (16+) и «Квиз, плиз!» (16+).
«Мозгобойня» — это развлекательно-интеллектуальная игра в формате квиза. Команды (до 10 человек в каждой) отвечают на вопросы ведущего в течение семи туров. После каждого тура листочки с ответами собирают и трижды за игру показывают таблицу с результатами. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Регулярные игры проходят по вторникам раз в две недели. Следующая состоится 22 октября, а до этого пройдет специальная «Мозгобойня: кино и музыка» (14 октября), игра в формате корпоративной лиги (17 октября). Начало игр в 19.00. Вход – 300 рублей с человека. Регистрация команд тут.
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Настольные игры
На вкус и цвет все настольные игры разные. Выбор такой, что с наскоку не разобраться. Вот только несколько примеров: «Диксит» — играющие описывают картинку, которую видят, а остальные пытаются эту картинку отгадать; «Свинтус» — карточная игра, очень напоминающая классическое «101»; «Манкчин» — ролевая игра по форме, пародия по содержанию; основанная на теории Дарвина «Эволюция»; «Зельварение» — игра, напоминающая уроки из книг про Гарри Поттера.
Любители настолок не всегда следят за трендами и новинками, но с большой долей вероятности скупают все обновления к любимой игре. Покупают наборы чаще всего в магазинах «Мосигра». Они же каждую неделю проводят игротеки (6+). В следующий раз поиграть можно в эспрессо-баре «Слова» 12 октября. Начало в 16.00. Обещают «Дженгу», «Элиас», «Тик Так Бум» и другие игры. Вход свободный. Подробности тут
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Салонные игры
В 1986 году студент факультета психологии МГУ Дмитрий Давыдов придумал и описал пошаговую ролевую игру с детективным сюжетом, имитирующую борьбу организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Примитивная версия игры существовала еще в 40-х годах и называлась «Сыщики и воры». Мы все знаем эту игру под названием «Мафия» (16+).
Еще одна салонная игра-детектив – «Семейка Смит» (16+). Ситуация, собравшая всех членов семьи за одним столом, весьма банальная — умер дядюшка-миллионер, успевший напакостить всем, кто его окружал. Задача — найти убийцу.
Обе игры во Владимире организует «Клуб Ы». Играют раз в неделю. Неделя – «Мафия», неделя – «Семейка Смит». Следить за расписанием можно в группе ВК. Вот вы сидите, а кто-то уже готовится убить старика Генри Смита. Игра пройдет 14 октября в кафе «Маяк». Начало в 19.00. Участие – 100 рублей с человека.
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Импровизационные игры
Ну и напоследок игра, которая заставит вас встать с диванчика. Игре «Крокодил» (12+) много лет. Она — гвоздь праздников, вечеринок и вылазок на природу. Самый простой вариант – объяснять различные понятия без слов. Для ленивых существуют карточки с готовыми наборами слов для загадывания. Во Владимире турнир по «Крокодилу» проводит тот же «Клуб Ы» раз в год в феврале.
В мир игр погружалась Юлия Назарова
Заглавное фото: vk.com/kl_mzgb_vldmr
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