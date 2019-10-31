«Нарышкинское барокко» в двухстах верстах от Москвы

Где находится самая большая приходская церковь региона? Что такое «нарышкинское барокко»? А «аннинское»? Как эти два стиля ужились в одном архитектурном ансамбле? За ответами на эти вопросы мы отправились в Суздальский район.
В окрестностях села Воскресенская Слободка есть и неолитическая стоянка, и поселение бронзового века, однако в новом выпуске «Точки на карте» народный гид Валентинович подробно расскажет про главную достопримечательность самого села – церковь Воскресения Христова. Поехали!
В этом выпуске вы узнаете:
00.20 – почему Воскресенскую Слободку часто называли Щенятьей;
01.00 – что такое слобода, или слободка;
01.23 – чем интересны окрестности Воскресенской Слободки;
01.55 – какие черты отличают «нарышкинский» стиль в архитектуре;
02.57 – чем интересен храм в Воскресенской Слободке с точки зрения зодчества;
04.02 – в чём уникальность колокольни Воскресенской церкви;
05.22 – каково сохранившееся внутреннее убранство храма;
07.25 – какой вид открывается с колокольни.
Подготовил Олег Беспалов
Фото «Призыва»
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