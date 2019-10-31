«Нарышкинское барокко» в двухстах верстах от Москвы

Где находится самая большая приходская церковь региона? Что такое «нарышкинское барокко»? А «аннинское»? Как эти два стиля ужились в одном архитектурном ансамбле? За ответами на эти вопросы мы отправились в Суздальский район.

В окрестностях села Воскресенская Слободка есть и неолитическая стоянка, и поселение бронзового века, однако в новом выпуске «Точки на карте» народный гид Валентинович подробно расскажет про главную достопримечательность самого села – церковь Воскресения Христова. Поехали!

В этом выпуске вы узнаете:

00.20 – почему Воскресенскую Слободку часто называли Щенятьей;

01.00 – что такое слобода, или слободка;

01.23 – чем интересны окрестности Воскресенской Слободки;

01.55 – какие черты отличают «нарышкинский» стиль в архитектуре;

02.57 – чем интересен храм в Воскресенской Слободке с точки зрения зодчества;

04.02 – в чём уникальность колокольни Воскресенской церкви;

05.22 – каково сохранившееся внутреннее убранство храма;

07.25 – какой вид открывается с колокольни.

Подготовил Олег Беспалов

Фото «Призыва»