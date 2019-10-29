Начавшийся снег может спровоцировать чрезвычайную ситуацию

Прогнозы синоптиков оправдались. Вечер вторника завершился снегопадом. Фотографиями заснеженных улиц жители областного центра делятся в социальных сетях. Между тем спасатели рекомендуют быть осторожнее. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грядущей ночью, а также завтра днем прогнозируется налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Неблагоприятные погодные условия повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Оперативные службы призывают к бдительности.

Автовладельцам рекомендуется выбирать безопасные манёвры и быть бдительными на дорогах, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики советуют поторопиться с зимней резиной.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»