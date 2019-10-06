Начался поиск пропавшего жителя областного центра

Во Владимире ищут 39-летнего местного жителя. Местонахождение Михаила Сатарова неизвестно с 1 октября. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Сегодня организован выезд в лес. Сборы прошли у СНТ 50-летие Победы.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: коричневая куртка, тёмные спортивные брюки, чёрные кроссовки, чёрная кепка.

Поиски осложняются погодными условиями. В областном центре выпал снег. Всем, кто отправился в лес, рекомендовано утеплится и взять с собой комплект сменной одежды.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8- 977- 687- 4909. Также обращаться можно на номер горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что Во Владимирской области ищут 17-летнего жителя Гусь-Хрустального. Местонахождение Алексея Белякова неизвестно с 22 сентября.

Полина Тарбеева

Фото: zvzda.ru