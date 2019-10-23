Начальник ОМВД России по Вязниковскому району привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении начальника ОМВД России по Вязниковскому району.

В сентябре 2018 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовому, послерейсовому) водителей транспортных средств.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, Врио руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – начальника ОМВД России по Вязниковскому району виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.