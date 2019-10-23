Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района».

В апреле 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Серая в черте города Александров Владимирской области в 2019 году.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.