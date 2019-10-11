Началась подготовка к лесным пожарам 2020 года

Пожароопасный сезон во Владимирской области официально завершается в понедельник, 14 октября. Между тем работа, направленная на предотвращение возгораний в следующем сезоне, уже началась. Это поможет в будущем свести ЧП к минимуму, уверены в ГУ МЧС России по Владимирской области. В населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, уже проводятся опашка и работы по уборке сухой травы и мусора.

— Силами органов местного самоуправления по региону была произведена опашка населённых пунктов общей протяжённостью 13,2 км, — уточняют в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Под пристальным контролем находятся и дачники, которые должны очистить свои участки от сухостоя. Всего на сегодняшний день было убрано сухой растительности на площади 46 га. Но не все столь ответственны. В этом году на собственников было составлено 20 протоколов.

Также, по данным администрации Владимирской области, за пожароопасный сезон было составлено 386 протоколов об административных правонарушениях на землях лесного фонда. 190 из них — за нарушение правил пожарной безопасности. Наложено штрафов на общую сумму 4,7 миллиона рублей.

125 природных пожаров зарегистрировано за пожароопасный период.

За время действия пожароопасного сезона было зарегистрировано 125 природных пожаров на общей площади 167 га. Все они были ликвидированы лесопожарными подразделениями Владимирского лесхоза в течение первых суток. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 129 случаев лесных пожаров общей площадью 890,36 га.

Несмотря на окончание пожароопасного сезона, департамент лесного хозяйства настоятельно просит соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Ранее «Призыв» сообщал, что леса во Владимирской области горели по вине людей. Жители региона не соблюдали правила пожарной безопасности как в самих лесах, так и на территории примыкающих к ним садовых товариществ.

Ольга Ефремова

Фото: vyatka-grad.ru