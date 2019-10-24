На месте будущего Рпенского проезда убирают гаражи

Гаражи, расположенные во Фрунзенском районе Владимира, на месте будущего Рпенского проезда, демонтируют. Убрать должны 26 конструкций. В связи с этим районная администрация предлагает владельцам добровольно освободить занятые участки земли. В противном случае демонтаж пройдет в принудительном порядке. Речь идет о гаражах, расположенных на улице Мира, в районе дома № 61а, и улице Северной, в районе дома № 1а.

Строительство Рпенского проезда планируют начать через полгода.

— Для получения интересующей информации о порядке и сроках демонтажа необходимо обращаться в администрацию района по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175, каб. 24, а также по телефону 41-47-85, — сообщает пресс-служба владимирской мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что Рпенский проезд, который соединит улицы Мира и Жуковского во Владимире, начнут строить через полгода. Сейчас дорога на этапе проектно-сметной документации. Подготовить ее обещают к весне 2020 года.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»