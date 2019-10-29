«Мы обязаны погибшим бойцам жизнью»

В болотных сапогах, по колено в грязи он проведет целый день. Отдохнет, выпьет чашку чая и снова с лопатой в руках начнет в буквальном смысле слова углубляться в историю. Спускаться туда, где лежит безымянный солдат. А мог бы в тепле и уюте смотреть кино или играть в компьютер, как поступают большинство молодых людей. Но для Максима Гаранина смысл жизни в другом. Он возвращает имена солдатам, которым все мы обязаны жизнью. Они погибли в годы Великой Отечественной войны. Совсем молоденькие или с сединой на висках остались лежать в земле. Найти останки солдата, передать их семье, которая не дождалась бойца с фронта, перезахоронить с почестями. Для Максима Гаранина — это больше, чем просто слова. Почему 19-летний молодой человек готов все свободное время заниматься поиском и что для него память о Великой Отечественной войне, узнаете из очередного выпуска программы «Наши люди».

Подготовили Полина Тарбеева и Петр Соколов

Фото и видео «Призыва»