Музей начнет взимать «сувенирный налог» в октябре

Владимиро-Суздальский музей-заповедник не будет отказываться от «сувенирного налога». При этом суммы в прейскуранте обещают существенно снизить. Новый ценник пока на стадии утверждения, на официальном сайте он появится в октябре. Затем предприниматели должны будут сами прийти в музей, чтобы заключить договор на использование изображений объектов ВСМЗ в коммерческих целях. Это решение сегодня после месяца переговоров с предпринимателями и чиновниками озвучил заместитель генерального директора музея-заповедника Александр Капусткин.

Из позитивного: прозвучала от предпринимателей фраза, что цены, установленные новым прейскурантом, не угрожают бизнесу Владимирской области. Мы пересмотрели по просьбе предпринимателей прейскурант в сторону уменьшения. Причём в разы. Если в качестве примера взять производство открыток. Раньше озвучивалась сумма, что за открытки с изображением одного памятника придётся заплатить 10 тысяч рублей.

Мы планируем установить новые расценки, согласно которым за производство открыток с изображением одного памятника производитель должен будет заплатить 480 рублей в год. То есть за тираж в 1000 экземпляров на одну открытку в пользу музея идёт 48 копеек.

Каждое последующее изображение в рамках одного продукта пойдет со скидкой в 50%, обещают в музее. В особую категорию вывели товары, признанные народно-художественным промыслом. Сейчас в области восемь предприятий производят такие сувениры. Для них установят льготную цену. Например, за изображение Золотых ворот на любом изделии в год они будут платить около 240 рублей.

Для производителей остальной сувенирной продукции налог также значительно уменьшился.

Планируется, что бизнесмены будут платить 1800 рублей в год за изображение одного памятника на одном товаре из ассортимента. «Независимо от того, сколько вы напечатаете магнитиков — 1000 или 10000, вы заплатили 1800 рублей и печатайте сколько душе угодно», — подчеркивают в музее.

При составлении нового прайс-листа ВСМЗ взял средний показатель за аналогичные услуги в других государственных музеях, например, в Кижах и Великом Новгороде.

Музей решил пойти навстречу владимирским краеведам. Теперь с книг, тираж которых составляет менее 1000 экземпляров, плата за изображение музейных зданий взиматься не будет. А на вопрос «Призыва» о взимании платы с владельцев морозильных камер, с которых, кстати, и началась волна возмущения от предпринимателей, в ВСМЗ пояснили, что, возможно, их также освободят от выплат.

— Здесь ещё предстоит провести работу. Мы получили ответы от самого предпринимателя, от администрации города. Сейчас мы изучаем вопрос, насколько это вообще коммерческое использование. Есть ли прямая связь этого изображения и получения прибыли? — разъяснил позицию музея Капусткин.

Ряд крупных предпринимателей: таких как «Покровский Пряник», «Владимирский стандарт» и некий производитель календарей — будут платить по старому прейскуранту, сообщили в музее. Перерасчета для них делать не будут. Поблажки получил только средний и малый бизнес.

Далеко не все предприниматели намерены платить «сувенирный налог».

Впрочем, далеко не все представители бизнес-сообщества готовы мириться даже с измененным «сувенирным налогом». Музей, по их мнению, сколько угодно может снижать ценник. Несогласные не намерены платить за изображения памятников, которые были построены много веков назад.

— А что изменилось-то — законодательство, конституция?! Мы свою позицию уже высказали. Мы готовы платить за изображение внутренних экспозиций музея на своей продукции. ВСМЗ всегда на этом зарабатывал, это нормально, но внешний вид Золотых ворот является символом города Владимира, общественным достоянием. Он не может быть платным, — настаивает Светлана Хлебникова, представитель владимирского издательства. – Мы готовы это доказывать в суде. Но, поймите, музей – не налоговая инспекция: на каком основании они нам выставят счёт? У нас нет с ними заключенного договора. И мы не собираемся его заключать.

Кстати, сувенирщики, которые поставляют продукцию для музея, освобождены от уплаты. Они работают в рамках комиссионного договора на десяти торговых точках ВСМЗ.

Напомним, плату с предпринимателей за использование изображений музейных зданий и экспонатов в коммерческих целях музей ввел в июне этого года. Недовольство у предпринимателей вызвал именно налог на изображение памятников ЮНЕСКО – Дмитриевского и Успенского соборов, Золотых ворот и храма Покрова на Нерли. В конце лета было принято решение начать переговоры между ВСМЗ и бизнес-сообществом. Медиатором этих встреч стал департамент предпринимательства администрации Владимирской области и общественная организация «Опора России».

Ранее «Призыв» сообщал, что почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова высказала свое мнение о «сувенирном налоге».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»