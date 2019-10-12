Мусорную реформу запустят к декабрю

С 1 декабря во Владимирской области стартует мусорная реформа. Население будет платить не с квадратного метра и по квитанции на содержание и ремонт общедомового имущества, а с человека и по отдельной строчке в платежке. Вывоз отходов станет полноценной коммунальной услугой. Правда, тариф на нее до сих пор не определен.

Региональные власти едва завершили второй и самый продолжительный этап – выбор региональных операторов. После неудачного запуска реформы в прошлом году с единственным оператором «Белый дом» решил определить сразу троих. Желающих разделить «мусорный пирог» оказалось так много, что процесс затянулся. После судов и разбирательств в антимонопольной службе, наконец, огласили имена троих «счастливчиков»:

– зона № 1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) – ООО «Хартия»;

– зона № 2 (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) – ООО «Перспектива»;

– зона № 3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) – ООО «ЭКО-Транс».

Власти определили, куда и кто будет вывозить мусор со всей области.

Первый этап на пути запуска мусорной реформы тоже был непростым. Территориальную схему транспортировки и складирования отходов разбирали по кусочкам, несколько раз корректируя список мусоровывозящих компаний и полигонов.

Теперь предстоит пройти не менее проблемный третий этап – расчета и утверждения тарифа. Директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова на одном из последних областных совещаний отметила, что тариф для населения в первой зоне будет уже выше 100 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, в прошлом году тариф был утвержден на уровне 113 рублей с человека. Но это было сделано для одного оператора, сейчас же расчеты будут произведены для каждого по отдельности.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»