Мотоциклист, сбивший насмерть пенсионерку, сдался полиции

По совету адвокатов водитель питбайка, который насмерть сбил пенсионерку в центре Владимира и скрылся с места аварии, пришел с повинной в полицию. Как оказалось, сотрудники ГИБДД практически сразу вычислили виновника, но не могли его «прижать». Были и видео с места аварии, и свидетельства очевидцев, но деталей не хватало. Лица мотоциклиста никто не видел, а госномеров на питбайке не было, так как данный вид транспорта вообще не регистрируется.

Сотрудники ГИБДД отсмотрели 40 часов видео, чтобы отследить передвижения мотоциклиста.

Как сообщают в ГИБДД, 12 сентября в центре Владимира, на улице Гагарина 21-летний водитель питбайка сбил пожилую женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончалась на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Уголовное дело по факту гибели пешехода было возбуждено сразу же. Виновнику грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал «Призыв», у 21-летнего жителя Владимира есть водительские права. За время управления транспортным средством его 8 раз привлекали к административной ответственности, из них 4 раза — за тонировку на передних стеклах.

В данный момент виновник резонансного ДТП находится под подпиской о невыезде. Полицейские не сообщают о том, почему водитель скрылся с места аварии и раскаивается ли он в содеянном.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»