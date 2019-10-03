Мост через Клязьму когда-то был «живым»

Откуда во Владимире появились Волжские ворота, и почему на заставе дежурили инвалиды? Как добирались владимирцы до противоположного берега судоходной реки, когда высокого капитального моста ещё не было? Народный экскурсовод Андрей Ершов приглашает нас на познавательную прогулку к клязьминскому мосту. Смотрите очередной выпуск программы «Точка на карте».

01.00 – что за галеи дали имя Николо-Галейской улице;

01.48 – какое место Владимира было его главным логистическим центром;

02.05 – почему на Муромской дорожке Владимира стояли не только три сосны, но и Волжские ворота;

02.31 – до какого времени Клязьма продолжала оставаться судоходной;

02.59 – что за инвалиды дежурили на Муромской заставе города Владимира;

03.45 – почему наплавной мост часто называли «живым»;

04.13 — с какими сложностями была связана весенняя переправа через Клязьму;

04.35 – основные этапы эволюции клязьминского моста;

05.18 – каким был приклязьминский район Владимира до революции.

Подготовил Олег Беспалов

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