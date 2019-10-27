Мощный циклон принесет похолодание и снег

На смену теплым выходным во Владимирскую область придет резкое похолодание. Его в европейскую часть России принесет мощный циклон. Также синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега. Понедельник станет переходным днем, температура понизится, но еще не столь значительно. В дневные часы — не выше +8 градусов.

Стремительное похолодание начнется со вторника. Температура ночью опустится до нулевой отметки, днем +4 градуса.

Пик похолодания придется на середину недели.

Дневная температура упадет до нуля градусов, в ночные часы уже прогнозируются минусовые температуры.

— Местами пройдет кратковременный снег, на дорогах образуется слабая гололедица, — предупреждают специалисты центра погоды «Фобос» и настоятельно рекомендуют водителям вовремя поменять летнюю резину на своих автомобилях.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир начал готовиться к зиме. Около шести миллионов рублей срочно потребовалось Центру управления городскими дорогами на ремонт снегоуборочной техники.

Ольга Ефремова

Фото: daynews.com.ua