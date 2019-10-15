Мошенник с Сахалина оставил ковровчанку без машины и денег

Жительница Коврова стала жертвой 63-летнего мошенника с Сахалина, временно проживавшего в городе оружейников. Представившись директором крупного рыбного завода, злоумышленник обманул женщину на 250 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина пообещал местной жительнице выгодно приобрести иномарку. Получив от нее 100 тысяч рублей авансом, аферист попросил дополнительно оплатить якобы процедуру таможенной проверки и необходимый анализ на наличие микробов в машине.

Доверившись знакомому, ковровчанка также передала ему ещё 156 тысяч рублей в качестве вложения в бизнес. Мошенник заверил, что все отдаст да еще с процентами. Чтобы придать видимость правдивости своих обещаний, мужчина даже вернул часть денег. Однако время шло, а ни прибыли, ни автомобиля она не дождалась.

Обманутая женщина обратилась в полицию.

Обвиняемый был задержан оперативниками на территории Коврова. В настоящее время возбужденное в отношении него уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы отдали мошенникам 20 миллионов рублей. Полиция смогла раскрыть только четверть от всех преступлений.

Ольга Ефремова

Фото: ng58.ru