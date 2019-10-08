Монстр-трак из Кольчугино ворвался на шоу «Россия рулит!»

Житель Кольчугино Михаил Соловьев принял участие в новой программе Николая Фоменко «Россия рулит!». На автомобильное шоу, в котором обычные люди выполняют удивительные трюки, наш земляк приехал на монстр-траке. Это автомобиль с огромными колесами, который кольчугинец собрал сам.

— Монстр-трак начали собирать еще в 2005 году с отцом, я еще тогда в школу ходил, — рассказал Михаил Соловьев на шоу. — С детства поражен бигфутами, которые прыгают через машины, трамплины и преодолевают различные препятствия. Мечта была сделать такую же, но не знал, как они устроены. Поэтому свой монстр-трак слепил из того, что было. Кузов с «Волги», двигатель грузового автомобиля «МАЗ», раздатка от «Урала», база – это ГАЗ-66, колеса от комбайна.

Михаил Соловьев сам собрал свой монстр-трак.

По условиям шоу Михаил продемонстрировал свое мастерство на конкурсе «Монстры на каникулах». Водитель должен переехать на своем монстр-траке две легковушки: одну на старте, другую на финише. При этом путь от одной до другой машины нужно преодолеть, не разбив ни одного фужера. И все это необходимо успеть за 2 минуты. В итоге Михаил по машинам частично проехал, а вот фужеры аккуратно объехать не удалось. В следующий этап кольчугинец пройти не смог.

— Правила есть правила, тем не менее опыт феноменальный, я считаю, для Михаила, — поддержал кольчугинца ведущий шоу Николай Фоменко.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев не стал победителем нового сезона вокального шоу «Голос 60+». Тем не менее выступил он блестяще, сорвав бурные аплодисменты зрителей и наставников проекта.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Михаила Соловьева