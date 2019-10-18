Модные фантазии, пушкарский сбор, рок-осень: что еще ждет нас в эти выходные?

Во Владимире пройдет VII Российский фестиваль детских театров моды и студий костюма «Модные фантазии». Конкурсные показы будут включать три номинации: «Коллекция современной подростковой и молодежной одежды», «Решение темы фестиваля с использованием народных традиций и промыслов», «Коллекция из нетрадиционных материалов». Пройдут конкурсы юных дизайнеров «Дебют» и конкурс юных манекенщиц в трех возрастных группах.

Конкурс лучших коллективов России проходит под патронатом международной ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», которая в этом году отметила 25-летие дружбы со всемирно известным художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Представлять ассоциацию на конкурсе будет ее президент Лариса Кострова. Работы юных кутюрье будет оценивать компетентное жюри, председателем которого выступит Людмила Давыдова, модельер, ведущий специалист лаборатории моды Славы Зайцева, доцент (г. Москва).

В этот юбилейный год заявки на конкурс подало рекордное число участников — 22 коллектива. К нам во Владимир приедут детские театры моды из Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Кстово, Кулебак, Суворова, Сорочинска, Сарова, Дзержинска, Снежногорска. Делегации из городов Владимирской области – Владимир, Суздаль, Судогда, Ковров и Ковровский район, Киржач, Вязники — также примут участие в конкурсе.

Дворец детского (юношеского) творчества: ул. Мира, 8

19 октября в 12.00

Вход свободный