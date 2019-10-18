Модные фантазии, пушкарский сбор, рок-осень: что еще ждет нас в эти выходные?

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Фестиваль «Модные фантазии» 6+
Во Владимире пройдет VII Российский фестиваль детских театров моды и студий костюма «Модные фантазии». Конкурсные показы будут включать три номинации: «Коллекция современной подростковой и молодежной одежды», «Решение темы фестиваля с использованием народных традиций и промыслов», «Коллекция из нетрадиционных материалов». Пройдут конкурсы юных дизайнеров «Дебют» и конкурс юных манекенщиц в трех возрастных группах.
Конкурс лучших коллективов России проходит под патронатом международной ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», которая в этом году отметила 25-летие дружбы со всемирно известным художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Представлять ассоциацию на конкурсе будет ее президент Лариса Кострова. Работы юных кутюрье будет оценивать компетентное жюри, председателем которого выступит Людмила Давыдова, модельер, ведущий специалист лаборатории моды Славы Зайцева, доцент (г. Москва).
В этот юбилейный год заявки на конкурс подало рекордное число участников — 22 коллектива. К нам во Владимир приедут детские театры моды из Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Кстово, Кулебак, Суворова, Сорочинска, Сарова, Дзержинска, Снежногорска. Делегации из городов Владимирской области – Владимир, Суздаль, Судогда, Ковров и Ковровский район, Киржач, Вязники — также примут участие в конкурсе.
Дворец детского (юношеского) творчества: ул. Мира, 8
19 октября в 12.00
Вход свободный
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Концерт бардовской песни 12+
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«Пушкарский сбор» 6+
На территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдет впечатляющий насыщенностью и размахом познавательный фестиваль, где будет интересно и маленьким, и взрослым участникам. Огромное число обучающих и познавательных событий помогут составить полную и яркую картину военного быта ушедших в «седую» историю столетий. Например:
В ближайшую субботу этой осени вас ждут:
12.00-13.00 — живые лекции о том, как Россия пережила Смутное время. Об этом расскажут люди, увлеченные историей, настоящие реконструкторы тех дней. Они приготовили не только беседу, но и демонстрацию снаряжения стрельцов и поместной конницы. Фотосессия в костюме станет приятным бонусом.
13.00-15.00 — уникальный мастер-класс по владению стрелецким бердышом и саблей, упражнения в строю, а также по стрельбе из лука, показ макетов вооружения первой половины XVII века, мастер-класс пушкарского ремесла на макете легкой полевой пушки эпохи Смутного времени.
15.00-17.00 — экскурсия по местам исторического центра Суздаля.
«Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 3а
19 октября с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Концерт «Памяти Эдуарда Хиля» 12+
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Группа «Диамид»: «Нет эволюций во времени» 18+
Коллектив из Нижнего Новгорода содержит в себе простоту ска-музыки, которую подчеркивают рифы отменного альтернативного драйва, проводящего сознание от грани лирики через злободневную обыденность к безудержному веселью. Направление группы «Диамид» можно охарактеризовать как социальный рок, под «каток» которого попадает даже любовная лирика. А использование духовых инструментов добавляет дополнительный контраст в их музыку. Владимир вошел в тур группы по российским городам, организованный в поддержку их нового альбома «Нет эволюций во времени».
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
19 октября в 19.00
Цена билета – 150 руб.
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«Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов» 16+
В кино-развлекательном комплексе «РусьКино» состоится премьерный показ документального фильма о вязниковском поэте Алексее Фатьянове, авторе текстов огромного количества задушевных песен, давно ставших «народными». С песнями, созданными в суровые годы Великой Отечественной войны: «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Ехал казак воевать», «Где ж ты, мой сад», «Потому, что мы пилоты», «Казаки под Москвой», «Давно мы дома не были», «Ничего не говорила», народ побеждал врага. После войны с песнями Фатьянова: «Наш город», «Где же вы теперь, друзья-однополчане!», «Мы люди большого полета», «За Рогожской заставой», «Золотые огоньки», «Шла с ученья третья рота», «Когда проходит молодость» советские люди поднимали из руин свою страну. Жить этим песням в веках, ибо в них скрыта душа народа и сердце, простого человека.
Представляют документальный фильм актер театра и кино, певец, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко, внучка поэта Анна Фатьянова, внук композитора Бориса Мокроусова Максим Мокроусов, внук композитора Василия Соловьева-Седого Василий Соловьев-Седой младший. Вы сможете лично пообщаться с выступающими, задать вопросы и послушать хорошую музыку в исполнении Александра Олешко, Василия Соловьева-Седого младшего, а также увидите сюрприз от внучки поэта Анны.
«РусьКино»: Суздальский пр-кт, 8
20 октября 2019 года в 16.00
Вход свободный
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«Владимирские просёлки» ансамбля «Владимирские рожечники» 6+
Ансамбль «Владимирские рожечники» старается использовать фольклорный материал и традиции музыкального исполнительства родного Владимирского края. Репертуар ансамбля состоит из наигрышей русских народных песен и их обработок. Также ансамблем исполняется ряд обработок русских народных песен и наигрышей разных областей России – Владимирской, Московской, Ленинградской, Смоленской, Рязанской и многих других.
Ансамбль выступал на лучших концертных площадках страны — в залах РАМ им. Гнесиных, в концертном зале им. П.И. Чайковского, в Кремлевском Дворце Съездов и многих других. Он является лауреатом и дипломантом международных и всероссийских конкурсов, а также активным участником проекта народной артистки России Надежды Бабкиной – Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», выступал совместно с фондом «Новые Имена». В 2013 году художественному руководителю ансамбля Александру Лебедеву была присуждена премия Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Областной Дворец культуры и искусства»: ул. Диктора Левитана, 4
20 октября в 17.00
Вход свободный
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«Рок-осень» 16+
По старой доброй традиции на девятом фестивале молодежной альтернативной музыки «Рок-осень» выступят рок-группы из Владимира, Вязников, Камешково, Суздаля и других городов. Прозвучат авторский рок и известные рок-хиты. Сверхзадача этой рок-осени – желание вернуть людям культуру настоящего рока, приблизить искусство музыки к массовому зрителю, вовлечь самих зрителей в невероятный круговорот трехчасового музыкального нон-стопа.
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
20 октября в 18.00
Цена билета – 150 руб.
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Семейный киномарафон
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — анимационный фильм «Поднять якоря!» (6+). Это история о спасательном катерке Элиас и его героических буднях.
13.30 — приключенческий фильм «Эспен в королевстве троллей» (6+). Фермер Эспен отправляется на поиски принцессы, похищенной лесными троллями.
16.00 — комедийный мультфильм «Королевские каникулы» (6+). Наследник миллионного состояния, избалованный пес Принц внезапно оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой.
18.30 — комедия «Кухня. Последняя битва» (12+). Программисту Ивану нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву.
«Милосердие и порядок»: Владимир, ул. Добросельская, 2г
19 и 20 октября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: time56.ru
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