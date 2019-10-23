Мода на успех, или Кому поможет коуч

Ставь перед собой высокие цели, двигайся только вперед — и мечты исполнятся! Запишись на консультацию или семинар — станешь богатым и успешным человеком! Просто золотые горы сулят многочисленные коучи и бизнес-тренеры, которые в последнее время атакуют сознание каждого из нас в Интернете. Соцсети пестрят картинками счастливой жизни, откровениями тех, кто прошел тренинги и достиг желаемого. Невольно начинаешь задумываться: а вдруг та самая волшебная таблетка существует? Кому же могут помочь консультации специалистов по личностному росту, как работает хороший коуч и стоит ли вообще увлекаться модной психологией успеха, расскажет психолог Наталия Фельдман.

0. 39 — как определить хорошего коуча;

1.00 — о том, есть ли у коуча волшебная палочка или волшебная таблетка;

1.25 — узнаете, кому поможет специалист по личностному росту и как;

1.56 — сможет ли внимательный собеседник заменить психолога.

Беседовала Дарья Ермолина

Фото: mik.kh.ua