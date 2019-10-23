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Мода на успех, или Кому поможет коуч

Волшебных таблеток не существует

Ставь перед собой высокие цели, двигайся только вперед — и  мечты исполнятся!  Запишись на консультацию или семинар —  станешь богатым и успешным человеком! Просто золотые горы сулят многочисленные коучи и бизнес-тренеры, которые в последнее время  атакуют сознание каждого из нас в Интернете. Соцсети пестрят картинками  счастливой жизни, откровениями тех, кто прошел тренинги и достиг желаемого. Невольно начинаешь задумываться: а вдруг та самая волшебная таблетка существует?  Кому же  могут помочь консультации специалистов по личностному росту, как работает хороший коуч и стоит ли вообще увлекаться  модной психологией успеха, расскажет психолог Наталия Фельдман.

  • 0. 39 — как определить хорошего коуча;
  • 1.00 — о том, есть ли у коуча  волшебная палочка или волшебная таблетка; 
  • 1.25 — узнаете, кому поможет специалист по личностному росту и как; 
  • 1.56 — сможет ли внимательный собеседник заменить психолога. 

Беседовала Дарья Ермолина

Фото: mik.kh.ua

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