Мобильные туалеты на Чайковского заменят более надёжными

Рядом с новым сквером на улице Чайковского во Владимире установили два биотуалета. Их разместили так, чтобы не создавать дискомфорта жителям близлежащих жилых домов. Но пластмассовые кабинки простоят недолго. В мэрии заверяют, что в будущем их сменит стационарный туалет.

Обслуживание биотуалетов возложено на «Владимиргорводоканал».

Надёжная конструкция для общих нужд будет возведена после строительства в новом сквере детского кафе. Пока там только площадки и аллеи для спокойных прогулок. Сквер на улице Чайковского открылся в День города Владимира. В первые же сутки после запуска его посетили несколько сотен жителей музыкального квартала.

Ранее «Призыв» сообщал, что зеленую зону напротив администрации Владимирской области предлагают застроить ради туалетов.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru