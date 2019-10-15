Многоэтажки остались без крыши в сезон дождей

В разгар сезона дождей жители многоквартирного дома по улице Белоконской во Владимире остались без крыши над головой. Накануне ночной ливень затопил квартиры на верхних этажах. Вода капает с потолка, стекает по стенам, у многих испорчен ремонт. Люди вынуждены спасаться тазиками и тряпками. Самое страшное, что может заискриться проводка.

— Мы живем в одной большой луже, капает во всех комнатах. Идешь на кухню, а там течет вода, в зале — вода, в спальне — вода, — жалуются местные жители. — Как так можно было делать крышу, чтобы мы остались без кровли.

Аналогичная ситуация сразу в трех многоэтажках областного центра. Все они попали в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Там должны были заменить кровли. Выполнить работы обязалась подрядная организация «Гарант». Но что-то пошло не так.

Юлия Петрушина, директор ООО «Гарант»:

Какая у нас проблема? Были не очень добросовестные работники, которые начали некачественно производить работы.

В результате после проверки стройконтроля были работы приостановлены и принято решение, что надо начать все делать заново.

В результате погодных условий, пока мы решали, как быстро это сделать, крыши текут, жители жалуются.

Мы стараемся быстро все исправить.

Сейчас подрядная организация наняла для исправления ситуации новых специалистов.

Действовать приходится в авральном режиме. Строители говорят, что исправлять придется ошибки предыдущей бригады. Те умудрились раскрыть всю крышу, теперь течет и капает во всех подъездах одновременно.

Сергей Щукин, руководитель строительной компании:

Неделю назад ко мне за помощью обратилась компания «Гарант», которая является подрядчиком Фонда капитального ремонта.

Здесь очень серьезные проблемы. Кровля была сделана предыдущими недобросовестными подрячиками не по технологии, с нарушением всех нормативов.

У нас сложная задача: спасти эту кровлю. Жителей топит уже недели три-четыре.

Сегодня прошел сильный дождь, кровля не способна выдержать такой наплыв воды.

Мы пытаемся оперативно реагировать на мольбы о помощи жителей.

Вода никуда не уходит, мы ее сушим и сразу пытаемся заклеивать.

О проблеме знают и в Фонде капитального ремонта Владимирской области. Редакции «Призыва» удалось дозвониться до его руководителя. Как заверил нас Евгений Пахомов, организация еженедельно контролирует ход работ. Что касается жителей, то подрядная организация обещает не только отремонтировать крышу, но и возместить материальный ущерб.

— Мы с жителями на связи, утро начинается, они нам звонят, мы пытаемся их успокоить. Регулярно составляем акты протечек, обсчитываем их, и весь материальный ущерб в результате ремонта будет однозначно выплачен. Все в полном объеме, — уверяет Юлия Петрушина, директор ООО «Гарант».

Подрядчики обещают исправить ситуацию за несколько дней. Если получится, крыши покроют до конца недели. На три кровли будет потрачено 10 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в коридоре поликлиники городской больницы № 5 во Владимире обвалился потолок. ЧП произошло в разгар рабочего дня. Ни один из сотрудников и пациентов не пострадал.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»