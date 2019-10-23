Многодетным семьям бесплатно установили пожарные извещатели

В домах многодетных семей и семей, находящихся в тяжелом положении, бесплатно установили пожарные извещатели. Противопожарный рейд сотрудники МЧС совместно с представителями администрации и сотрудниками отдела соцзащиты провели в селах Лопатницы и Торчино Суздальского района.

На сегодняшний день пожарный извещатель считается одним из самых эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. Это специальное устройство, реагирующее на дым с помощью звукового сигнала. Даже при небольшом уровне задымления в помещении срабатывает сирена, способная разбудить спящего человека. Монтаж извещателя прост, он не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования.

Пожарный извещатель — одно из эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах.

Параллельно с установкой извещателей сотрудники МЧС напомнили жителям о важности соблюдении правил пожарной безопасности.

— Особое внимание было уделено и причинам пожаров, происходящих из-за детской шалости с огнём и курения в постели, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Рейд в Суздальском районе проведен не случайно. 8 октября там сгорел дом у многодетной семьи. 24 человека за несколько минут остались без крыши над головой. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области